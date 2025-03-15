Mehmet Dinç'in Ramazan Hatıraları

Ramazan her Müslüman için farklı anlamları içinde taşıdığı gibi her çocuk için unutulmaz bir geçmişi ifade eder. Bitmek bilmeyen pide kuyrukları, uzun teravih namazları, sokakta oynanan oyunlar, dumanı üstünde iftar sofraları ve uyku mahmurluğu ile geçen sahurlar... Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç Ramazan hatıralarını Ramazan'dan Anlar programımıza anlattı: "Dut ağacından dut toplayıp, teravihten sonra caminin duvarının dibine dizilen yaşlı amcalara dut ikram ettiğimi ve bundan çok övündüğümü, çok gurur duyduğumu, çok mutlu olduğumu hatırlıyorum."

Soru: Ramazan-ı Şerif'i nasıl hatırlıyorsunuz?

Mehmet Dinç:

Ramazan-ı Şerif hep olumlu hatıraların canlandığı bir zaman dilimidir. Çocukluğuma baktığımda da Ramazan'a dair bazı şeyleri çok net hatırlıyorum. Doğma büyüme Üsküdarlıyım. Üsküdar'ın o zaman çok sakin zamanlarıydı, çok güzel huzurlu zamanlarıydı. Yine huzurludur da böyle sakin ve huzurlu olduğu zamanlara dair birkaç tane Ramazan hatıram var.