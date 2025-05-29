Kurban Bayramı’na bir adım kala, Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye I Istılah 6. Bölüm

Bugün Zilhicce ayının sekizinci günü… Feyiz ve bereketin zirveye ulaştığı, kalplerin yoğun bir hazırlığa girdiği özel bir gün…Kurban Bayramı’na bir adım kala, hac ibadetinin ilk durağı ve İslam tarihinin en dikkat çekici imtihanlarının yaşandığı Terviye Günü.

Terviye…

Bir düşünce, bir hazırlık ve bir teslimiyet günüdür. Kalplerin arındığı, niyetlerin berraklaştığı, gözlerin Arafat'a çevrildiği eşsiz bir gündür. Allah, bu mübarek günün feyzini üzerimize yağdırsın. Yarın idrak edeceğimiz Arefe günüyle birlikte dualarımızın kabul, kalplerimizin huzur bulduğu bir bayrama erişmek nasip olsun.

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https://www.youtube.com/playlist?list=PLkAlWKJZTZVIvotxmVn4XFRzGcBZwIeRn