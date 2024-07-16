Kapanmayan yara: Kerbela

Allah Resulü (SAV) biricik torunu Hz. Hüseyin, ailesi ve maiyetiyle beraber 72 kişinin şehit olduğu bu hadise, bundan tam 1344 sene önce Kufe yakınlarındaki bir çöl olan Kerbela bölgesinde yaşanmıştı. Bu hadise İslam tarihinde asırlardır dinmeyen bir acı, kapanmayan bir yara… Peki, Kerbela’ya giden yol nasıl açılmıştı?

💠 661'de halife olan Muaviye b. Ebu Sufyan, Resulullah'ın (SAV) büyük torunu Hz. Hasan'ın (RA) şehadetinin ardından oğlu Yezid için insanlardan biat almaya başlamıştı. Bu durum halifelik makamının saltanata dönüşmesi demekti. Daha önceki halifeler özellikle bundan uzak durmuşlardı. Hz. Hüseyin (RA) buna karşı çıktı. Muaviye b. Ebu Sufyan'ın 680 tarihindeki vefatının ardından halife olan Yezid b. Muaviye, Hz. Hüseyin'e (RA) kendisine biat etmesi için baskı yapmaya başladı. Çeşitli yollarla üzerinde büyük bir baskı hisseden Hz. Hüseyin (RA) bu olayın tehlikesini sezmiş ve 680 yılının Mayıs ayında ailesiyle beraber Mekke'ye geçmişti. Bu hassas günlerde bir grup Kufeli, Mekke'ye gelerek Hz. Hüseyin'i (RA) şehirlere davet ettiler. Bu davet Yezid b. Muaviye'ye karşı kendisini destekleme, koruma sözünü de içeriyordu.

💠Hz. Hüseyin (RA) evvela teklife soğuk baktı. Çünkü Kufeliler hem babası Hz. Ali'yi (RA) hem de ağabeyi Hz. Hasan'ı (RA) yarı yolda bırakmışlardı. Niyetlerini anlamak ve kendi adına biat toplaması için amcaoğlu Müslim bin Akil'i şehre yolladı. Müslim Hz. Hüseyin (RA) adına yirmi bine yakın Kufeli'den biat aldı. Bu durum Emevi idaresinin dikkatini çekti ve Hz. Hüseyin'in kuzeni Müslim b. Akil öldürüldü. Kufeliler söz verdiklerinin aksine Müslim'i korumadılar. Tam bu esnada Hz. Hüseyin (RA) ailesi ve maiyeti ile birlikte Kufe'ye doğru yola çıkmıştı. Bu nihayete ulaşamayacak bir yolculuk olacaktı.

💠Kafile, Kufe'ye yaklaşmışken Kufe Valisi Ubeydullah b. Ziyad'ın Hz. Hüseyin'i durdurması için yolladığı Hurr b. Yezid gelerek Hz. Hüseyin'e şehre giremeyeceğini geri de dönemeyeceğini Kufe ve Medine arasında bir yol izlemesi gerektiğini söyledi. Bu durum üzerine Hz. Hüseyin, Fırat nehrinin kıyısındaki Kerbela Çölü'nde durdu. Yezid b. Muaviye'ye biat etmesi teklifini reddedince kafilenin su ile olan bağlantısı kesildi. Bir müddet susuz bir şekilde kalan kafile ile Yezid b. Muaviye ordusu karşı karşıya geldi. Hz. Hüseyin ve çocukları şehit edildi. Ehlibeyt büyük bir yara aldı. Hz. Hüseyin'in Zeynelabidin ismindeki oğlu hariç erkeklerinin tamamı şehit edildi. Yezid taraftarları bu katliam sırasında canilikte adeta birbirleriyle yarıştılar. Öyle ki teke tek mücadele etmek yerine topluca Hz. Hüseyin'in üzerine çullanan katiller, Resulullah'ın (SAV) biricik torunu Hz. Hüseyin'in başını vücudundan ayırmak suretiyle şehit ettiler. Tarih 10 Muharrem idi…

💠Kerbela Hadisesi İslam tarihi için bir kırılma noktası olması kadar milletlerin edebiyatlarında ve kültürlerinde de geniş yer buldu. Kerbela sözcüğünün temeli olan kerb kelimesinin keder ve üzüntü anlamlarını taşıması sebebiyle Kerbela Hadisesi'ni anlatan şiirler, eserler asırlar boyunca kaleme alındı. Hz. Hüseyin'in katilleri hicvedildi, ehlibeyt sevgisi dile getirildi.

💠Kerbela her Müslüman yürekte bir yaradır. Asırlar geçse de daha da derinleşen ve kanayan…

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Editör: Bekir Salih Yaman

Sunucu: Betül Sav

Kurgu: Serkan Hervenik

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