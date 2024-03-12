İmam Kuşeyri Tefsiri: İlahi Kelamın Sırları

Bu tefsir tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisidir. Bu itibarla kendisine kadar gelen süreçte sufilerin dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşlerini ihtiva ederek bütün bu görüşleri nasların etrafında toparlar. Kuşeyri’nin tefsiri, fıkıh-akide alanında ikincil yorum, ahlak alanında ise birincil yorum anlamına gelen bir işâri tefsir olarak kabul edilir.

◼ On bir ayın sonunda nihayet bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Ramazan-ı Şerif en çok da okuma ayıdır. Bu mübarek mevsimde ilmi eserlere yönelmek ruhumuzu ve zihnimizi besler.

◼ Fikriyat Yayınları'nın ilk eseri İmam Kuşeyri'nin tefsiri "İlahi Kelamın Sırları" Ramazan boyunca okuyabileceğiniz bir başyapıt. Abdülkerim Kuşeyri, mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi olarak, İslam literatürüne pek çok kıymetli eser bırakan bir isim.

◼ Güzel hitabeti ve etkili vaazları ile yaşadığı dönemde ün kazanmış; ondan söz ederken "taşa hitap etse onu bile eriteceği" söylenmiş. 27 yıl boyunca hadis dersleri veren Kuşeyri, tasavvuf, kelâm, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lügat ve edebiyat gibi ilim dallarında geniş bilgiye sahipti.

◼ Bunlar en çok da tefsirinde göze çarpıyor. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı zaman dilimidir. Bu kıymetli vakti Kur'an ile hemhal olarak geçirmek düşünce ufkumuzda önemli kapılar açar.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera-Kurgu: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr