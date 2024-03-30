Ekrem Demirli anlattı: Klasiklerimiz'den Tedbirat-ı İlahiyye

Düşünce dünyamızı asırlardır besleyen, İslam düşüncesini ayakta tutan pek çok metin, dolayısıyla da müellif bulunur. Anadolu coğrafyasının kurucu düşünürü olarak kabul edilen Muhyiddin İbn Arabi pek çok eser kaleme alan velut bir mütefekkirdi. İbn Arabi'nin Tedbirat-ı İlahiyye isimli eseri ise emsallerinden farklı, meseleleri çeşitli pencerlerden inceleyen bir siyasetname idi. Ekrem Demirli Hoca Tedbirat-ı İlahiyye'yi anlattı.

Soru: Tedbirat-ı İlahiyye'nin giriş kısmında eserin, Aristotales'in "Sırru'l Esrar"ının ahlak kısmına ikmal olduğundan bahsediyorsunuz. Bu geçirgenliği nasıl anlamamız lazım?

Ekrem Demirli:

Tedbirat-ı İlahiyye İbn Arabi'nin önemli sayılabilecek eserlerinden bir tanesi. Bir defa okunabilir, hacmi küçük ve hemen herkese az-çok hitap edebilen bir kitap. Herkesin dikkatini çekebilecek bir yönü var. İbn Arabi'nin beyanı ile söylüyorum: Kitap bir tamamlama kitabı. Klasik dünyada ahlak aslında doğa bilimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Yani doğayı tanımak, evreni tanımakla ilgili bunun bir parçası olarak ortaya çıkıyor ve temel itibariyle üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada bugün bizim siyaset dediğimiz, hukuk dediğimiz yani şehir ve şehir kuralları, şehir yönetimi meselesi vardır. İkinci mesele ise ev yönetimi meselesi buna "tedbir-i menzil" denir ya da ekonomi denilen şey. Ekonomi yani ev kanunları, ev yasası anlamına geliyor. Üçüncüsü ise bireysel olarak bir nefsin terbiye edilmesi yani insan nefsinin, insan arzularının terbiye edilmesi üzerine kurulu. İbn Arabi bu kitabın ilk iki kısmından ziyade üçüncü kısmının ihmal edilmiş olduğunu daha doğrusu iyi yazılmadığını düşünüyor. Daha da önemlisi üçüncü kısmını yani bu nefs terbiyesi meselesini ancak yani Tanrı ile ilişkili, Tanrıya bağlı olarak yazılabileceğini düşünüyor.

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