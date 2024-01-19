Arama

Menu

Duaların Kabul Edildiği Dört Zaman ve Yer I Mehmet Emin Ay

Yayınlanma Tarihi: 19.01.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 19:19

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Edebali Camii'nde düzenlediği Hadis Sohbetleri'nde duaların müstecab olduğu zamanları anlattı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve dellem buyuruyor: Dört yerde dualar müstecabdır. Cihat meydanında saflar oluşturulduğu zaman. İşte o anda Rabbimiz edilen duaları makbul kılar. Gökyüzünden yağmurlar indiği zaman ve "Inde Ruyeti'l Ka'beti" Kabe görüldüğü esnada Allah duaları kabul eder. Dördüncüsü de kamet edilmeden önceki ezanla kamet arası idi…

▪ Gidecek kardeşlerimiz bütün dualarını gönüllerinde biriktirsin büyük bir huzur ile saygı ile hürmetle ayaklarının ucuna bakarak yürüsün Kabe-i Muazzama'n'ın karşısına gelinceye kadar. Sonra da Kabe-i Muazzama'yı görünce bütün gönlündeki duaları Cenab-ı Hakk'a arz etsin.

Resulullah Efendimizin (SAV) Kabe'yi tavaf ederken neler söylediğini sahabeler duymuşlar, onlar aktarmışlar. O ifadeleri sizinle paylaşmak istedim isterim…

Resulullah Efendimiz (SAV) hasretle kavuştuğu Mekke-i Mükerreme'ye fetihten sonra Kabe'yi Muazzama'ya hitaben diyor ki: "Ey Kabe! Ne kadar yücesin, senin saygınlığın, senin üstün derecen ne kadar da yücedir! Ne kadar güzelsin Ey Kabe! Kokun da ne kadar güzel…"

▪ Sonra bir şey söylüyor: "Ama bir Müslüman Allah (CC) katında onun derecesi, saygınlığı senden daha yüksektir" diyor. Müslüman Allah (CC) katında çok değerlidir.

▪ Kabe-i Muazzama'ya bu sözlerinden sonra ümmetine de bir mesaj veriyor: Kardeşini burada da gözet... Hepiniz Allah'ın (CC), Rahman'ın misafirlerisiniz. Misafire gereken şey ev sahibinin sahip olduğu evinde, menzilinde haddini aşmamaktır. O diğer misafir de sizin kadar bu evin sahibinin kıymetli misafiridir vesselam…

Mevlamız Teala cümlemize bu güzel duygularla varmayı nasip eylesin

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLA
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN