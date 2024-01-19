Duaların Kabul Edildiği Dört Zaman ve Yer I Mehmet Emin Ay

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Edebali Camii'nde düzenlediği Hadis Sohbetleri'nde duaların müstecab olduğu zamanları anlattı.

▪ Resulullah sallallahu aleyhi ve dellem buyuruyor: Dört yerde dualar müstecabdır. Cihat meydanında saflar oluşturulduğu zaman. İşte o anda Rabbimiz edilen duaları makbul kılar. Gökyüzünden yağmurlar indiği zaman ve "Inde Ruyeti'l Ka'beti" Kabe görüldüğü esnada Allah duaları kabul eder. Dördüncüsü de kamet edilmeden önceki ezanla kamet arası idi…

▪ Gidecek kardeşlerimiz bütün dualarını gönüllerinde biriktirsin büyük bir huzur ile saygı ile hürmetle ayaklarının ucuna bakarak yürüsün Kabe-i Muazzama'n'ın karşısına gelinceye kadar. Sonra da Kabe-i Muazzama'yı görünce bütün gönlündeki duaları Cenab-ı Hakk'a arz etsin.

▪ Resulullah Efendimizin (SAV) Kabe'yi tavaf ederken neler söylediğini sahabeler duymuşlar, onlar aktarmışlar. O ifadeleri sizinle paylaşmak istedim isterim…

▪ Resulullah Efendimiz (SAV) hasretle kavuştuğu Mekke-i Mükerreme'ye fetihten sonra Kabe'yi Muazzama'ya hitaben diyor ki: "Ey Kabe! Ne kadar yücesin, senin saygınlığın, senin üstün derecen ne kadar da yücedir! Ne kadar güzelsin Ey Kabe! Kokun da ne kadar güzel…"

▪ Sonra bir şey söylüyor: "Ama bir Müslüman Allah (CC) katında onun derecesi, saygınlığı senden daha yüksektir" diyor. Müslüman Allah (CC) katında çok değerlidir.

▪ Kabe-i Muazzama'ya bu sözlerinden sonra ümmetine de bir mesaj veriyor: Kardeşini burada da gözet... Hepiniz Allah'ın (CC), Rahman'ın misafirlerisiniz. Misafire gereken şey ev sahibinin sahip olduğu evinde, menzilinde haddini aşmamaktır. O diğer misafir de sizin kadar bu evin sahibinin kıymetli misafiridir vesselam…

Mevlamız Teala cümlemize bu güzel duygularla varmayı nasip eylesin

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