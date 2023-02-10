Deprem kuşağında Müslüman olmak - Fatma Bayram

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: İnsanlığın Kurtuluş Rehberi Bereket Kaynağı Kur'an-ı Kerim
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Bursa Edebali Camii'nde her pazar Sabah namazından sonra gerçekleştirdiği...
İmtihan fani dünyada bulunduğumuz müddetçe insanoğlunun gerçeği... 6 Şubat 2023 günü ülkemizde acısı hiç dinmeyecek bir felaket yaşadık. Tarifi, izahı mümkün olmayan bir acı... Evet inananlar olarak kendimizi sürekli sorgulamamız, neye hazır olup olmadığımızı kendimize sormamız gerekiyor. Fakat faniliğin geçiciliğini o kadar çabuk unutuyoruz ki bel bağlamamamız gereken bir dünyanın aslında hiç olmadığını idrak edemiyoruz. İşte kıymetli yazarımız Fatma Bayram hocamız, bu noktada kalplere biraz da olsa farkındalık kazandıracak bir yayın yaptı. Yayının herkese ulaşması ve nasiplenebilmesi için sizlerle paylaşmak istedik.
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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Bursa Edebali Camii'nde her pazar Sabah namazından sonra gerçekleştirdiği...
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