Bir mucize: Fil Vakası

Fil Olayı nedir? Fil Vakası kısaca…
Fil Vakası, tarihte emsaline az rastlanır derecede ibretlik bir olaydır. Hristiyanlığı yaymak...
Fil Vakası, tarihte emsaline az rastlanır derecede ibretlik bir olaydır. Hristiyanlığı yaymak ve kendi yaptırdığı mabedin ziyaretlerini arttırmak isteyen Ebrehe, Kâbe'yi yıkmak amacıyla filin önderlik ettiği ordusu ile Mekke üzerine yürüdü. Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları, taşıdıkları taşlarla tüm orduyu delik deşik ederek helâke sürükledi. Kaynaklarda Fil Vakası olarak geçen bu olay, bir süre tarihin başlangıcı kabul edildi. Peki, Fil Olayı nedir? Fil Vakası kısaca…
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Fil Vakası, tarihte emsaline az rastlanır derecede ibretlik bir olaydır. Hristiyanlığı yaymak...
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