Aşure günü gerçekleşen 10 önemli olay
Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri… İlahi...
Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri… İlahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcı… Hamdolsun ulaştırana! Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü Aşura olarak kabul edilir. Bu fazileti büyük günün tarihte de önemli bir yeri vardır. Cenâb-ı Hakk 10 peygamberine 10 önemli ihsanda bulunmuştur. Aşure günü gerçekleşen 10 önemli olayı sizler için listeledik.
Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri…
İlahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcı…
Hamd olsun ulaştırana!
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Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü Aşura olarak kabul edilir
Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmak müminlere tavsiye edilmiştir
Bu fazileti büyük günün tarihte de önemli bir yeri vardır
Cenâb-ı Hakk 10 peygamberine şu 10 önemli ikramı ihsan etmiştir:
1. Allah, Hz. Musa'ya (as) Aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür
2. Hz. Nuh (as) gemisini Cûdi Dağı'nın üzerine Aşura gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (as) balığın karnından Aşura günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem'in (as) tevbesi Aşura günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf (as) kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud'un (as) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (as) oğlu Hz. İsmail (as) o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub'un (as), oğlu Hz. Yusuf'un (as) hasretinden dolayı kapanan gözleri, o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (as) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
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