Ailede din eğitimi ile ilgili bilgiler I Mehmet Emin Ay

Çocuğun fıtrat hali, yaradılıştan inanca hazır olduğu bir potansiyeli taşır; bu sebeple ailede verilen din eğitimi, onun yönlendirilmesinde hayati bir rol oynar. Anne-baba sadece çocuğun fiziki gelişimiyle değil, manevi ve ahlaki eğitimiyle de yakından ilgilenmeli, ona doğru değerleri küçük yaşlardan itibaren aşılamalıdır.

Tıpkı 'ağaç yaşken eğilir' atasözünde olduğu gibi, din eğitimi de erken yaşta verilirse, çocuğun karakterinde derin ve kalıcı bir iz bırakacaktır. Ailede verilecek din eğitimi konusunun zihinlerde daha iyi yer edinmesinin önemine binaen Akademisyen Mehmet Emin Ay hoca ile kısa bir mülakat gerçekleştirdik.

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