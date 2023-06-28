Sağlık Arası I Kızamık vakaları yeni bir salgın riski oluşturur mu?

Bir RNA virüsü olan kızamık vakaları, son günlerde hem ülkemizde hem de dünyada artış gösterdi. Döküntü, ateş ve lenf bezlerinin büyümesi gibi belirtiler gösteren kızamık, çocukluk çağı hastalığı olarak bilinse de yetişkinlere de bulaşabiliyor. "Kızamığın salgına dönüşme riski var mı? Kızamıktan nasıl korunur? Yeni doğan bebeklere kızamık aşısı yapılır mı? Çocukken aşı olmak ileriki yaşlarda kişiyi tamamen korur mu?" gibi pek çok soruyu Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'a sorduk.

🔸 Sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş.

🔸 Kızamığın salgın boyutuna ulaşma riskini ve kızamık aşısının koruyuculuğunu Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ile konuştuk.

▪ Burcu Sandıkçı: Son zamanlarda artan kızamık vakalarının nedeni nedir?

▪Prof. Dr. İlyas Dökmetaş:

▪ Mevsimsel bazı hastalıklarımız var bizim. Kış dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonları çok artar, o dönemde döküntülü hastalıklarımız da vardır. Okulların açılması ve eğitimin başlamasıyla beraber bu hastalıklar pik yapabilir. Bazen okullar kapandıktan sonra da hastalıklar görülebilir.

▪ Şu aşamada toplumumuzda kızamık olguları var. Bunlar ya aşısız bireyler ya da daha önce uygun şartlarda aşı yapılmayanlar, hastalığı geçirmeyenler kişiler olabilir.

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