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Boykota devam!

Yayınlanma Tarihi: 24.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 14:47

Dikkat edelim! İsrail’e destek açıklayan yahut bizzat #israil markası olan şirketler daha şimdiden “Efsane Kasım” adı altında ciddi indirimler yaparak boykotu kırmaya çalışıyor.

Unutmayalım! İşgalcileri her anlamda destekleyen firmaların ürünlerini satın almayarak katilin, işgalcinin, caninin gücünü kesmek bizim elimizde…

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