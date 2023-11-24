Boykota devam!

Filistin'de direnişin sembolleri
İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımda Filistin’e dair karpuz, portakal ve zeytin sembolleri...
Dikkat edelim! İsrail’e destek açıklayan yahut bizzat #israil markası olan şirketler daha şimdiden “Efsane Kasım” adı altında ciddi indirimler yaparak boykotu kırmaya çalışıyor.
Unutmayalım! İşgalcileri her anlamda destekleyen firmaların ürünlerini satın almayarak katilin, işgalcinin, caninin gücünü kesmek bizim elimizde…
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İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımda Filistin’e dair karpuz, portakal ve zeytin sembolleri...
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