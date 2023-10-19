İsrail’in Gazze’ye attığı fosfor bombası ne? İsrail'in soykırım belgesi

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor, Gazze’de yine bir insanlık dramı yaşatıyor… Korkunç durumu gözler önüne seren olaylardan biri de 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de kullandığı beyaz fosfor. Kemiğe kadar yanma ve korkunç acılara neden oluyor.

◾ Beyaz fosfor, fosfat kayalarından elde edilen kristal yapılı bir element. Oksijene maruz kaldığında kendiliğinden ateşlenen bu element, askeri mühimmatta kullanılıyor. Ancak, beyaz fosforun uluslararası savaş hukukuna göre kullanımının yasak olduğunu belirtelim.

◾ Beyaz fosfor bombası, infilak ettiğinde yoğun bir ısı alevi oluşturarak karşı tarafın yanmasına neden olan savaş silahı, daha doğrusu bir insanlık suçu aleti.

➡ Ateşlendikten sonra solunum, temas ya da sindirim yoluyla insanlara bulaşıyor.

➡ Bombanın dumanını solumak zorunda kalan kişilerse havasızlıktan boğularak ölüyor.

➡Temas halinde vücut, cilt altından dışarıya doğru yanıyor. Üstelik bu yanma durdurulamıyor. Öyle ki yanmanın kemiğe kadar inme ihtimali söz konusu.

➡Beyaz fosfor bombasına maruz kalan kişilerin kıyafetlerinde ufacık bir miktar kalmışsa bile o kalıntı oksijenle tekrar reaksiyona girerek son derece ağrılı yanıklara neden oluyor. Üstelik bulaşıcılığı nedeniyle tedavisi oldukça zor.

➡ Suyla söndürülemiyor.

İşte İsrail'in bu korkunç silahı kullandığı yerlerden biri Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi.

◾ Üstelik bu İsrail'in işlediği ilk insanlık suçu de değil. Daha önce de 2008 ve 2009 arasında Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda beyaz fosfor içeren mühimmat kullanmıştı.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Eyüp Kaymak