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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı

Yayınlanma Tarihi: 08.05.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:32

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde yatsı namazını kılan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile saldırdı. Saldırılarda 205 Filistinli yaralandı; Harem-i Şerif adeta savaş alanına döndü.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

205 kişinin yaralandığı bildirilen Kudüs'te, 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede sahra hastanesi kuruldu.

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