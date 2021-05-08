İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı

İsrail’in saldırılarının amacı: Filistin'i Yahudileştirmek
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki...
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde yatsı namazını kılan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile saldırdı. Saldırılarda 205 Filistinli yaralandı; Harem-i Şerif adeta savaş alanına döndü.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.
205 kişinin yaralandığı bildirilen Kudüs'te, 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede sahra hastanesi kuruldu.
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki...
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde yatsı namazını kılan cemaate...
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