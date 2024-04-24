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TARİH

Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Fransız Mezarlığı’nda Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yılı töreni düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 24.4.2024 15:19:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:19

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törende, Fransız askerlerinin "huzur içinde uyudukları" ve onların hatıralarını korumak isteyenlerin ziyaret edebildikleri bu mezarlığın muhafaza edilmesi adına Türkiye'nin yürüttüğü kusursuz işbirliği için teşekkür etti.

Dumont, "Bugün düşüncelerimiz yalnızca Fransa ve İtilaf Devletleri askerleriyle değil, aynı zamanda az önce Çanakkale Şehitler Abidesi'nde andığımız Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu askerleriyledir." dedi.

Büyükelçi Dumont ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, anıta çelenk bıraktı. Misyon şefleri de temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta koydu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa, ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Törene, Çanakkale Vali Vekili Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Fransa, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Senegal, Kanada, Hindistan ve İrlandalı diplomatik ve askeri yetkililer katıldı.

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