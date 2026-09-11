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Yüzücü Defne Kurt'tan Üst Üste 3. Altın Madalya

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2026 08:41

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyonadaki üçüncü birinciliğini elde etti.

Yüzücü Defne Kurt’tan Üst Üste 3. Altın Madalya

Para yüzücü Defne Kurt, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisinde birinci olarak üçüncü altın madalyasını kazandı. Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen finalde 1,03,98'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakan milli sporcu, Türk bayrağını bir kez daha göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

Başarılı sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadığını ancak kendi hedeflediği dereceye ulaşamadığını belirtti. Rekor kırmayı hedefleyen Defne Kurt, son kolda nefes almaması gerektiğini ancak bunu yaparak zaman kaybettiğini söyledi. Daha önce kırdığı rekorun başka bir yüzücü tarafından yenilenmesi nedeniyle aralarında bir rekabet olduğunu vurgulayan sporcu, bir sonraki yarışlarda bu rekoru tekrar ele geçirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde Türkiye, toplamda 11 madalya elde ederek büyük başarıya imza attı. Altı altın ve beş gümüş madalya kazanan milli takım, dünya para yüzme camiasında önemli bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Defne Kurt'un yanı sıra erkekler 100 metre serbest S8 finalinde yarışan Turgut Aslan Yaraman da 58,07'lik derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını artırdı. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada iki yarışı daha bulunan Defne Kurt, altın madalya serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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