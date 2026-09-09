Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Tarihi başarıya imza atan şampiyon voleybolcular, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli takım sporcularıyla birlikte Erdoğan tarafından ağırlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli, takım kaptanı Eda Erdem ve tüm milli oyuncuların katıldığı kabul töreninde duygusal anlar yaşandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, zorlu final maçında gösterilen mücadeleyi özellikle vurgulayarak, "Birinci seti verdik, ikinci seti aldık, üçüncü seti verdik, dördüncü seti aldık. Müthiş bir dönüş sergiledik. Hepinizi tebrik ediyoruz. Bize müthiş bir tablo yaşattınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekten dolayı milli takım adına şükranlarını sunan Bak, voleybol federasyonuna da teşekkürlerini iletti. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise iki yıl önceki dünya ikinciliği sonrası verilen sözün tutulduğunu hatırlatarak, "Kızlarımız size 'Altını alamadık ama Avrupa Şampiyonası'ndan altınla geleceğiz' demişti" şeklinde konuştu. Üstündağ, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinin ve desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başantrenör Daniele Santarelli, Türkiye Milli Takımı'nın başında olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, bu kararın hayatındaki en doğru karar olduğunu ifade etti. İtalyan teknik adam, "Bu sözleri madalyalar için söylemiyorum. Çünkü buraya geldiğimizden beri bizim ülkemizde spor sadece spor değil. Bizler gelecek nesillere örnek teşkil ediyoruz" diyerek sporun toplumsal etkisine dikkat çekti. Takım kaptanı Eda Erdem, kendi seyircileri önünde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmanın tarifi zor bir mutluluk ve gurur olduğunu belirterek, bu başarının genç nesillere ilham verdiğini söyledi. Milli yıldız Zehra Güneş ise tüm fedakarlıklarla sevdikleri sporu yaparken ülkelerini uluslararası arenalarda en üstte temsil etmekten gurur duyduklarını ifade etti. Şampiyon voleybolcular, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu özel kabul töreninde yaşadıkları mutluluğu ve gururu paylaşırken, gelecekte daha fazla başarıyla tekrar buluşacaklarının sözünü verdiler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.