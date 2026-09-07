Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Handüzü Yaylası, 6 ülkeden yaklaşık 100 elit sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği, Yeşilay'ın paydaş olduğu festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2026'yı "Yeşilay'ın Bağımsızlık Yılı" ilan etmesi kapsamında gerçekleştirildi. Zorlu parkurda ter döken sporcular, 2028 Olimpiyatları'na kota alabilmek için önemli puan mücadelesi verirken, festival alanı piknik ve şenlik havasında coşkulu anlar yaşadı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, festivale yoğun katılım olduğunu belirterek, güzel havanın da etkisiyle vatandaşların organizasyona büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, organizasyonun bu yıl ilk kez bisiklet festivali formatında düzenlendiğini vurgulayarak, parkurun teknik ve zorlu yapısına dikkat çekti. Erkekler elit kategorisinde Ukrayna'dan Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Hudyma ikinci, Fransa'dan Timeo Olive üçüncü olurken, kadınlar elit kategorisinde Ukrayna'dan Maria Sherstiuk birinci, Iryna Shymanska ikinci, Türkiye'den Azize Bekar üçüncü sırada yer aldı. Çamur ve sisin yarışmayı zorlaştırdığını belirten sporcular, Rize'nin eşsiz doğal güzelliğinde yarışmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Festival kapsamında sadece profesyonel yarışlar değil, vatandaşların katılımıyla bisiklet turu ve fotoğraf yarışması da düzenlendi. Etkinlikte sporcular ve katılımcılara çeşitli ödüller verilirken, Vali Baydaş kentte ekstrem spor organizasyonlarının devam edeceğini açıkladı. Gelecek hafta "Kaçkar by UTMB" organizasyonunun ikincisinin düzenleneceğini belirten Baydaş, kışın Handüzü'nde kar motorunda Dünya Şampiyonası, Senoz'da ise motor, enduro ve ATV enduro yarışlarının gerçekleştirileceğini kaydetti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, Rize'nin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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