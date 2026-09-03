Kırgızistan'da tarihi bir kültür şöleni yaşanıyor. Issık Göl'ün turkuaz sularının kıyısındaki Kırçın Yaylası, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın merkezi haline geldi. "Göçebelerin Dünyası: Yaşayan Bir Miras" temasıyla kurulan etno kent, geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra zengin kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Törensel açılışa katılan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, valilikler ve yerel yönetimler tarafından özenle dizayn edilen geleneksel Kırgız çadırlarını (bozüy) gezerek, her birinde sergilenen kültürel zenginlikleri inceledi. Etno kent, göçebe yaşam tarzının tüm unsurlarını modern bir müze konseptiyle birleştirerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Başbakan Kasımaliyev'in açılış konuşması, organizasyonun uluslararası önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkent Bişkek'teki ultra modern "Bişkek Arena" Stadyumu'nda 51 bin kişinin ve çok sayıda devlet liderinin katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreninin ardından, etkinlikler Issık Göl bölgesine taşındı. "O tarihi günde tüm dünya, yeni Kırgızistan'ın dinamik ruhunu ve enerjisini hissetti" diyen Kasımaliyev, Kırgız halkının binlerce yıllık köklü tarihi ile günümüzün ileri teknolojilerini ustaca harmanlayan bu organizasyonun, modern Kırgızistan'ın gelişen kapasitesini ve iddialı hedeflerini uluslararası arenada net biçimde gösterdiğini ifade etti. Oyunların Issık Göl çevresindeki 8 ayrı mekanda paralel olarak sürdürüldüğünü belirten Kasımaliyev, bu kapsamlı organizasyon için hayata geçirilen altyapı projelerinin, inşa edilen yeni yolların ve turizm tesislerinin, oyunlar sona erdikten sonra da bölgenin turizm potansiyelini artırarak ekonomiye uzun soluklu katkı yapacağını özellikle vurguladı.

Kırçın Yaylası'nda hayata geçirilen büyük ölçekli etno kent projesi, Kırgız kültürünün tüm yönlerini interaktif bir şekilde tanıtıyor. Kırgızistan'ın 7 idari bölgesini temsil eden standlar, Bişkek ve Oş büyükşehir belediyelerinin kültür pavyonları ve Kırgızistan Halklar Asamblesi çatısı altında örgütlenen farklı etnik grupların dernekleri, kendi özgün kültürel değerlerini otantik atmosferde sergiliyorlar. Ülkenin dört bir yanından gelen deneyimli zanaatkarlar, asırlardır süregelen geleneksel el sanatlarının inceliklerini canlı gösterilerle aktarıyorlar. Geleneksel müzik toplulukları göz kamaştırıcı performanslar sergilerken, halk dansı grupları renkli kostümleriyle izleyicileri büyülüyor. Etnokültürel festival etkinlikleri kapsamında, modernleşme sürecinde kaybolmaya yüz tutmuş eski ritüeller ve geleneksel törenler canlandırılarak gelecek nesillere aktarılıyor. Kırgız mutfağının zengin lezzet paleti de etno kentteki özel stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Çolpon-Ata Hipodromu'nda başlayan "Göçebelerin Yankısı" Uluslararası Etno-Şarkı Festivali, 49 ülkeden gelen yetenekli müzisyen ve ses sanatçılarını bir araya getirerek kültürler arası müzikal diyaloğa zemin hazırlıyor. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ulan Mamatkanov, festival açılışındaki konuşmasında göçebe toplumların tarihinin sadece arkeolojik kalıntılarda değil, canlı kültürel unsurlarda, özellikle de müzikte, şarkılarda ve sözlü gelenekte yaşamaya devam ettiğini vurguladı. "Göçebelerin müziği, halkın kolektif sesini, tarihini, mutluluğunu ve acısını, kahramanlığını ve anılarını yansıtır" diyen Mamatkanov, Issık Göl'ün bu özel günlerde dünya kültürlerinin buluşma merkezi olduğunu belirtti. 6 Eylül tarihine kadar Çolpon-Ata şehri ve Kırçın Yaylası'nda devam edecek olan 6. Dünya Göçebe Oyunları, göçebe medeniyetlerin askeri sanatlarından edebiyatına, müziğinden dünya görüşüne kadar uzanan geniş mirasını dünya kamuoyuna tanıtmaya devam edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.