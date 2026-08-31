Erzincan'da 2024 yılında hayata geçirilen "Değer Erzincan Spor Kulüpleri" projesi, çocukların dijital bağımlılıktan kurtarılmasında örnek bir model oluşturuyor. Valilik koordinesinde başlatılan proje kapsamında kamu kurumlarının atıl alanları modern spor merkezlerine dönüştürülerek 4-18 yaş arası yaklaşık 3 bin çocuğa 21 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Merkez ve ilçelerde toplam 24 spor kulübünde 78 profesyonel antrenör eşliğinde futbol, voleybol, basketbol, karate, jimnastik, masa tenisi gibi branşlarda faaliyet gösteren kulüpler, çocukların okul sonrası zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlıyor.

Projenin en dikkat çeken yönü, her spor kulübünün bir kamu kurumuna zimmetlenerek sürdürülebilir bir model oluşturulması. Bu sayede kulüplerin tüm giderleri ilgili kurumlar tarafından karşılanırken çocuklar ve aileler herhangi bir maddi yük altına girmiyor. Vali Hamza Aydoğdu, sporun sadece fiziksel gelişim sağlamakla kalmayıp aynı zamanda empati, yardımlaşma, beraber yaşama kültürü gibi sosyal becerileri de geliştirdiğini vurguluyor. Spor kulüplerinde verilen milli ve manevi değerler eğitimiyle çocukların hem bedenen hem ruhen hem de aklen gelişmeleri hedefleniyor. Okul sporlarında 3 yıldır Türkiye birincisi olan Erzincan'da çocukların spor kulüplerine katılım oranı yüzde 98'e ulaşmış durumda.

Projenin sosyal etkileri de oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Vali Aydoğdu, Değer Erzincan Spor Kulüpleri sayesinde kentte asayiş olaylarının ve zararlı madde kullanımının Türkiye'deki en düşük seviyelerden birine gerilediğini belirtiyor. Çocukların spor, kitap okuma ve sosyal aktiviteler gibi sağlıklı alışkanlıklar edindiklerinde dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak kaldıkları gözlemleniyor. İki ay içinde 4 mahallede daha yeni spor merkezlerinin açılacağı proje, Erzincan'daki her çocuğa dokunmayı ve onları sağlıklı bir gelecek için hazırlamayı amaçlıyor. Projeden yararlanan çocuklar, sosyal medyadan uzak kalarak gerçek hayatı deneyimlediklerini ve arkadaşlıklar kurduklarını ifade ediyor. 15 yaşındaki futbolcu Yiğit Hasret Koç'un Erzincanspor U16 takımına seçilmesi gibi başarı hikayeleri, projenin yetenekli sporcular yetiştirmedeki rolünü de gösteriyor.

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