Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara Koyu'nda anlamlı bir "Zafer Dalışı" gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 100. yılında aynı lokasyonda paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metrelik dünya rekorunu kıran başarılı sporcu, bu kez milli bayramı sualtında kutlayarak farklı bir yaklaşım sergiledi.

Ercümen, dalış öncesinde titizlikle hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karamağara Koyu'nun berrak sularına girdi. Gerçekleştirdiği özel dalış sırasında denize 30 Ağustos'un anısına plaket bırakan milli sporcu, ardından dalış öğrencileriyle birlikte sualtında Türk bayrağı açarak Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekti. Karamağara Koyu'nun eşsiz doğal güzellikleri ve turkuaz renkteki suları eşliğinde gerçekleştirilen bu özel dalış etkinliği, bölgede oldukça renkli ve etkileyici görüntülere sahne oldu.

Dalış sonrasında açıklama yapan Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığını ve birlikteliğini en güzel gösteren bayramdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı için nefesinin sonuna kadar mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Ercümen, tüm millete bayramı kutladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da etkinlikte milli sporcuyla gurur duyduklarını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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