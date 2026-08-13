Türkiye'nin en prestijli tekerlekli paten organizasyonlarından biri olan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da büyük bir coşku ve başarıyla tamamlandı. Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında önemli bir yere sahip olan şampiyona, 10 Ağustos Cumartesi günü Karaman Stadyumu yerleşkesinde görkemli bir açılış töreniyle başladı ve 3 gün boyunca kesintisiz devam etti. Organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de yarışmaların kalitesi açısından son yılların en başarılı tekerlekli paten şampiyonalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 13 ilden 155 sporcu, farklı yaş kategorilerinde ve mesafe dallarında ter dökerek mücadele etti. Şampiyonaya katılan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler öne çıkarken, Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, şehrin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmaların son günü Merkez Spor Salonu yerleşkesindeki profesyonel standartlara sahip tekerlekli paten pistinde gerçekleştirildi ve sporcular uluslararası normlara uygun bir pistte yarışma fırsatı buldu.

Şampiyonada sporcular 500 metre sprint, 600 metre, 3000 metre orta mesafe ve 5000 metre uzun mesafe olmak üzere dört farklı kategoride yarıştı. Her kategoride ayrı ayrı derecelendirme yapılırken, sporcular hem bireysel hem de takım puanları için kıyasıya mücadele etti. Sprint yarışlarında hız ve refleks ön plana çıkarken, uzun mesafe kategorilerinde dayanıklılık ve taktik yetenek belirleyici oldu. Yarışmalar sırasında sporcular sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda teknik becerilerini, denge yeteneklerini ve yarış stratejilerini de sergileme fırsatı buldu. Tribünleri dolduran seyirciler, heyecan dolu anlar yaşarken sporcularını coşkuyla destekledi.

Şampiyonada takımlar genel klasmanında Kocaeli takımı üstün bir performans sergileyerek birinciliği kazandı ve şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. İstanbul takımı ikinci sırada yer alırken, Kayseri takımı üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Yarışmaların ardından düzenlenen görkemli ödül töreninde dereceye giren tüm sporcu ve takımlara madalya ve kupaları, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Karaman Valisi, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören sırasında konuşan Başkan Yıldız, Karaman'ın ev sahipliğine teşekkür ederek tekerlekli paten sporunun Türkiye'de her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini vurguladı.

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