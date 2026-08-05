Kahramanmaraş'ta düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı büyük bir coşku ve heyecan içerisinde tamamlandı. Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin titiz bir organizasyonla ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu prestijli yarışta, beş kıtadan 31 farklı ülkeyi temsil eden toplam 175 profesyonelbisikletçi Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) Ali Kayası etabında kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun resmi destekleriyle hayata geçirilen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından onaylanan bu organizasyon, kentin uluslararası spor turizmi haritasındaki konumunu güçlendiren önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

İlk etabın startının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdal Adalar, bu uluslararası organizasyonun üçüncü kez Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Adalar, yarışın şehre ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, gelecek yıllarda da bu organizasyonu daha da büyüterek sürdüreceklerini belirtti. Yarışın ilk gününde İtalyan milli takımından Kyrylo Tsarenko üstün performansıyla birinciliği elde ederken, takım arkadaşı Abner Santiago Umba Lopez ikinci, Malezya'yı temsil eden Adne Willemjan Van Angelen ise üçüncü sırada yer alarak podyuma çıkmayı başardı.

Dört gün boyunca sürecek olan organizasyon, Kahramanmaraş'ın farklı güzergahlarında heyecan dolu etaplarla devam edecek. Yarış programına göre 5 Ağustos Salı günü şehir merkezinde düzenlenecek şehir etabı, 6 Ağustos Çarşamba günü tarihi ve kültürel öneme sahip Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi-Başkonuş etabı ve 7 Ağustos Perşembe günü final niteliğindeki Yeşilgöz-KAFUM etabıyla tamamlanacak. İlk etabın ardından düzenlenen renkli törende dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edilirken, sporseverler de büyük bir coşkuyla şampiyonları alkışladı.

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle birleşen bu uluslararası bisiklet yarışı, şehrin tanıtımına önemli katkı sağlarken, yerel ekonomiye de canlılık getiriyor. Yarış boyunca binlerce yerli ve yabancı sporseverin şehri ziyaret etmesi bekleniyor.

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