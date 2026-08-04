Türkiye Badminton Federasyonu'nun organizasyonuyla Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da başlayan 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, sporun Türkiye'deki gelişiminde yeni bir sayfa açıyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kurumsal destekleriyle Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen bu prestijli organizasyon, air badminton sporunun ülkemizdeki en kapsamlı ve katılımcı şampiyonası olma özelliği taşıyor. Modern spor tesisleri ve profesyonel organizasyon altyapısıyla Alanya, ulusal düzeydeki bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Alanya'ya gelen toplam 167 sporcu, 28 erkek ve 19 kadın takımı altında şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu yüksek katılım oranı, air badminton sporunun son yıllarda Türkiye'de ne kadar hızlı yaygınlaştığını ve genç kuşaklar arasında ne denli ilgi gördüğünü somut olarak ortaya koyuyor. Açık havada oynanan ve 2019 yılında Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından resmi olarak tanınan air badminton, geleneksel salon badmintonundan farklı olarak dış mekanlarda oynanabilen, özel tasarlanmış AirShuttle topu sayesinde rüzgarlı havalarda bile kesintisiz oynanabilen yenilikçi bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Bu özellik, sporun plajlarda, parklarda ve açık alanlarda rahatlıkla oynanabilmesini sağlayarak erişilebilirliğini artırıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada Alanya'nın sadece turistik değil aynı zamanda spor turizmi açısından da Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Yıldız, şampiyonanın sporcular için önemli bir buluşma ve deneyim paylaşma platformu olmasının yanı sıra, air badminton sporunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması açısından da kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Alanya Belediyesi ve diğer paydaş kurumların sağladığı lojistik destek, organizasyonun profesyonel standartlarda gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.

Şampiyona programı, ilk gün oynanan grup maçlarıyla heyecanlı bir başlangıç yaptı ve yoğun bir müsabaka takvimi ile devam edecek. Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar ikinci tur maçlarına yükselecek, ardından eleme turları başlayacak. Çeyrek final ve yarı final müsabakalarının ardından şampiyonluk için final karşılaşmaları oynanacak. Organizasyon, 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek görkemli bir ödül töreniyle sona erecek ve Türkiye'nin yeni air badminton şampiyonları belirlenecek. Dereceye giren sporcular madalya ve kupalarının yanı sıra çeşitli ödüller kazanacak. Bu organizasyon, sporun gelecek nesillere aktarılması ve Türkiye'nin uluslararası air badminton arenasında güçlü bir konuma gelmesi açısından da büyük önem taşıyor.

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