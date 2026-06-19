GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu Tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için özel olarak tasarlanan GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'nu hizmete açtığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, platformun gençlere yaz dönemindeki tüm faaliyetlere, hizmetlere ve fırsatlara tek bir noktadan ulaşma imkanı sunduğu belirtildi. Yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen gençler için geliştirilen bu dijital platform, ülke genelindeki gençlik merkezleri, genç ofisler, gençlik kampları, spor tesisleri ve etkinlik noktalarını interaktif harita üzerinde bir araya getiriyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen platform, kullanıcı dostu arayüzü ve mobil uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Platform üzerinde il, ilçe, kategori, mesafe ve anahtar kelime bazlı gelişmiş arama seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri hizmet türüne göre harita üzerinde ilgili noktaları görüntüleyebilirken, adres, iletişim bilgileri, konum ve yol tarifi gibi detaylı bilgilere de kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca Seyahatsever Projesi kapsamındaki yurtlar ve yaz etkinliklerinin düzenlendiği tüm lokasyonlar da platform üzerinde yer alıyor.

Platformun en önemli özelliklerinden biri kişiselleştirilmiş öneri sistemi. Kısa bir yönlendirme anketi sayesinde gençlere spor, kültür, sanat, doğa ve seyahat gibi farklı alanlarda özel öneriler sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerine uygun yaz dönemi fırsatlarını keşfedebiliyor ve bulundukları konuma en yakın hizmet noktalarına hızlı şekilde ulaşabiliyor. Harita tabanlı yapısıyla gençler çevrelerindeki hizmet birimlerini görüntüleyebilirken, filtreleme seçenekleri sayesinde farklı kategoriler arasında geçiş yapabiliyor ve ihtiyaçlarına uygun imkanları karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Platform ayrıca açık ve koyu tema seçenekleriyle farklı kullanım alışkanlıklarına da uyum sağlıyor. Gençlerin yaz dönemindeki faaliyet ve hizmetlere tek noktadan erişmesine imkan sağlayan GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'na genclikhizmetleri.gov.tr/yaz2026 adresi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

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