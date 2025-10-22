Bugün
Türkiye ile Kazakistan tenis federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2025 08:33

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Kazakistan Tenis Federasyonu (KTF) arasında sporun gelişimini desteklemek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TTF'nin açıklamasına göre, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen imza törenine, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve KTF Başkanı Bulat Utemuratov katıldı.

Protokol kapsamında tenisin iki ülkede kapsamlı biçimde geliştirilmesi, iki federasyon arasında kalıcı bir iş birliği modeli oluşturulması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanıyor.

Üç yıl geçerli olacak iş birliği; üst düzey sporcu ve antrenör gelişimi, gençlik ve altyapı tenisi, turnuva organizasyonu ve yönetimi, antrenör eğitimi ve hakemlik, tesis yönetimi ve altyapı geliştirme, tekerlekli sandalye tenisi ve kitle katılımı alanlarını kapsıyor.

