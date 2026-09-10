Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset BM Genel Sekreteri, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gerginlikten endişeli

BM Genel Sekreteri, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gerginlikten endişeli

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2026 10:25

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerginliğin daha da artmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gerginlikten endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Genel Sekreter, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerginliğin daha da arttığına dair haberlerden derin endişe duymaktadır." diyen Dujarric, ticari gemilere yönelik saldırılar ile denizcilik ve enerji altyapısına yönelik yeni eylem tehditlerinin de bu endişenin kapsamında olduğunu ifade etti.

Dujarric, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki seyrüsefer hakları ve seyrüsefer özgürlüğü, uluslararası hukuka uygun olarak tamamen yeniden tesis edilmeli ve saygı gösterilmelidir." dedi.

Genel Sekreter'in, ilgili tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve zaten hassas olan durumu daha da alevlendirebilecek eylem ve söylemlerden kaçınmaları yönündeki çağrısını hatırlatan Dujarric, gerginliğin daha da artmasının siviller, bölgesel istikrar, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Dujarric, BM'nin, gerginliğin azaltılması ve diplomasi yoluyla kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik tüm güvenilir çabaları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Antonio Guterres Hürmüz Boğazı
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Alev Erkilet ile Sosyodefter | Kentleşme

Alev Erkilet ile Sosyodefter | Kentleşme

Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan

Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan

Ahşaba Nakşedilen Ruh: Kündekâri

Ahşaba Nakşedilen Ruh: Kündekâri

Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler

Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği