Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmesi için bölgeye ekip gönderdi

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmesi için bölgeye ekip gönderdi

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2026 08:53

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirmesi için bir "soruşturma ekibinin" bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu değerlendirmesi için bölgeye ekip gönderdi

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve güvenliğin değerlendirilmesi için Güney Koreli ekibin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek üzere yola çıktığı, incelemenin tamamlanmasının ardından bu hafta ülkeye döneceği belirtildi.

"Soruşturma ekibinin" bulgularını Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyine sunacağı kaydedilen açıklamada bu ekibin görevinin "askeri konuşlandırma olarak değerlendirilmediği" vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, ABD'nin Güney Kore'den, bölgeye askeri destek gönderme konusunda kasıma kadar karara varmasını talep ettiğine ilişkin iddialar reddedildi.

İran yönetimi, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı.

17 Haziran'da İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti.

İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri BAE
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ayasofya’nın gizli tünelleri

Ayasofya'nın gizli tünelleri

Türkiye’de bulunan 10 şifalı su

Türkiye'de bulunan 10 şifalı su

Kudüs’e Neden Gitmeliyiz?

Kudüs'e Neden Gitmeliyiz?

Bir sömürü aracı: Süper kahramanlar

Bir sömürü aracı: Süper kahramanlar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği