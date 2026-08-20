Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Katar Başbakanı Al Sani'den "İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi gerektiği" vurgusu

Katar Başbakanı Al Sani'den "İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi gerektiği" vurgusu

Yayınlanma Tarihi: 20.08.2026 11:11

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in gerginliği tırmandırmayı durdurması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma bu konuda üstüne düşen rolü üstlenmesi çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı Al Sani’den İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi gerektiği vurgusu

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindekileri kabul etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırmasının ardından gerçekleşen görüşmede, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Katar Başbakanı Al Sani, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenerek, İsrail'e anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi için baskı yapması gerektiğini belirtti.

Al Sani, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlamasına ilişkin yol haritasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Başbakanı, bu adımın "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı acılara son verilmesine ve güvenlik ile istikrar yönündeki beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlaması" temennisini dile getirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Gazze Doha Gazze Şeridi Hamas Filistin İsrail Katar
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam âlimlerinin zamanın kadrini bilmek konusundaki görüşleri - 2

İslam âlimlerinin “zamanın kadrini bilmek” konusundaki görüşleri - 2

Plasebo Etkisi nedir?

Plasebo Etkisi nedir?

Peygamberimizin Güzel Ahlakı

Peygamberimizin Güzel Ahlakı

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği