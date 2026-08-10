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Anasayfa Siyaset Trump, İran'la müzakereleri "sessizce" yürüttüklerini belirtti

Trump, İran'la müzakereleri "sessizce" yürüttüklerini belirtti

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 09:11

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

Trump, İran’la müzakereleri sessizce yürüttüklerini belirtti

Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz." dedi.

Trump, İran'la "sadece yarı müzakere halinde" olduklarını belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ekonomik olarak "çok kötü durumda" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.

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