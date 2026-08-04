İranlı milletvekili, gerekirse Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’na azil soruşturması açacaklarını söyledi

Meclis 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hacıdeligani, İran'dan yayın yapan "didbaniran" internet sitesine İran ile ABD arasındaki muhtemel görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum başta olmak üzere mevcut gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler yürütüldüğü yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hacıdeligani, Dışişleri Bakanlığı ekibini gelişmelerin gerisinde kalmakla eleştirdi.

Milletvekili Hacıdeligani, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Meclise hesap vermesi gerektiğini belirterek, Bakan hakkında gensoru sürecini başlatmak için gerekli belgeleri topladıklarını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, "Kendisinin görevden alınması sürecini zamanında başlatabilmek için şu anda gerekli belgeleri topluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil hükümet yetkililerinin ABD ile diplomasi sürecindeki tutumunu izlediklerini aktaran Hacıdeligani, şunları kaydetti:

"Gerekirse onlara azil soruşturması başlatırız ve (Anayasa tarafından Meclise verilen) her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu nedenle, kimse bu tür konulardan muaf olduğunu düşünmemeli.

Hükümet tarafından bize emanet edilen göreve ve ettiğimiz yemine dayanarak hareket ediyoruz ve İran milletinin bedel ödediği ve şehit verdiği değerlere bağlıyız."

Hürmüz Boğazı'nda güzergah konusunda İran-ABD ve Umman arasında yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi için gemilerin İran tarafından Boğaz'a girip Umman tarafından çıkış yapmasına ilişkin ortaya atılan teklife dair ise Hacıdeligani, "İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal eden herhangi bir anlaşma veya yazılı belge anayasaya aykırıdır ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

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