Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 09:48

Çin, Kovid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil edeceğini bildirdi.

Çin, İngiltere ve Kanada’ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri canlandırmayı amaçlayan Çin, çok sayıda ülkenin vatandaşlarına kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti ve vizesiz geçiş düzenlemeleri yaparak teşvik edici adımlar atmıştı.

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltirken, programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. 55 ülkenin vatandaşlarına ise 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay Çin'e yaptıkları ayrı ziyaretlerde ülkelerinin vize muafiyeti programına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Pekin Keir Starmer Kanada İngiltere mark carney Çin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

Fatma Bayram anlatıyor: Fetih Suresi Tefsiri ve Sekinet Kavramı

Fatma Bayram anlatıyor: Fetih Suresi Tefsiri ve Sekinet Kavramı

İsrailoğullarının Münafıklığı ve Hz. İsa’yı Öldürmeye Teşebbüs Etmeleri

İsrailoğullarının Münafıklığı ve Hz. İsa'yı Öldürmeye Teşebbüs Etmeleri

Açık Hava Müzesi: İznik’te görülmesi gereken yerler

Açık Hava Müzesi: İznik'te görülmesi gereken yerler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler