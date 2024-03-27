Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"

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Sevdiklerimizi, onlara olan sevgimizi asla sahteliklere kaçmadan açıkça söylememiz gerekecekti. Bizden sevildiğini duymak isteyen kim bilir ne kadar da çok dostumuz vardı. Bizim de bunları duymaya ihtiyacımız yok muydu?

Necdet Subaşı