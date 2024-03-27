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Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"

Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri, Necdet Subaşı'nın kaleminden çıkmış dili yalın ve sade bir eserdir. Subaşı, bu kitabında Ramazan'a dair anılarını bir ahenk içinde olan başlıklarıyla bizlere aktarmış. Bir aylık süren Ramazan yolculuğunda bizlere düşünebilmemiz ve anımsayabilmemiz için belli molalar sunmuş. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:22
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Çocukluğumdaki iftarlar, evde bir köşede kendi kendine açılan çiçeklerden yayılan kokuların, ömrümüzü tükettiğimiz odaya ağırdan ağıra sinmesi gibi bir şeydi.

Necdet Subaşı

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Nerden bakarsak bakalım birbirimizle konuşma zeminini her zamankinden daha çok kaybetmiştik. Bağırarak konuşuyorduk, kavga eder gibi muhabbet ediyorduk, kolay küsüyor, zor barışıyorduk. Kolay kazanmadığımız dostlukları bir çırpıda yok edip siliyorduk.

Necdet Subaşı

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İnsanlık hâlimizde ciddi hasarlar, aşınma ve yaralar vardı. Bunları onarmak tabii ki elimizdeydi. Bizim her şeyden önce gönülden kurulan bağların yaratacağı bir hazza çok ihtiyacımız vardı.

Necdet Subaşı

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Konuşmak zorundaydık. En yakınımızdakilerden en uzaktakilere kadar herkesle konuşmamız lazımdı. Sesimizin rengi, tınısı yeniden ayarlanabilirdi.

Necdet Subaşı

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Sevdiklerimizi, onlara olan sevgimizi asla sahteliklere kaçmadan açıkça söylememiz gerekecekti. Bizden sevildiğini duymak isteyen kim bilir ne kadar da çok dostumuz vardı. Bizim de bunları duymaya ihtiyacımız yok muydu?

Necdet Subaşı

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