Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"
Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"
Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri, Necdet Subaşı'nın kaleminden çıkmış dili yalın ve sade bir eserdir. Subaşı, bu kitabında Ramazan'a dair anılarını bir ahenk içinde olan başlıklarıyla bizlere aktarmış. Bir aylık süren Ramazan yolculuğunda bizlere düşünebilmemiz ve anımsayabilmemiz için belli molalar sunmuş. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için alıntılar derledik.