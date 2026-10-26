Yakup Kadri’nin Kaleminde Neler Görürüz?

5 /12 Edebi Şahsiyeti Ve Eserleri















◾ Yakup Kadri yazarlık hayatına Meşrutiyet Devri'nde Fecr-i Ati mensubu olarak başlamakla beraber asıl eserlerini Cumhuriyet Devri'nde yazmış önemli bir hikayeci, romancı ve yazardır. Çok sayıda eseri olmasına rağmen Yakup Kadri'nin edebi hayatının önemli vasfını oluşturan kısmını hikayeleri ve romanları teşkil eder.

◾ Yakup Kadri 1908'de İstanbul'a geldikten ve Fecr-i Ati topluluğuna katıldıktan sonra hikayeler yazmaya başlar bu hikayeler daha sonra Bir Serencam başlığı altında kitaplaşmıştır. "Bir Serencam" Yakup Kadri'nin ilk hikaye kitabıdır.

◾ Bir Serencam'daki hikayelerin hem dil hem de içerik bakımından Fecr-i Ati anlayışına uygun özellikler taşıdığı söylenebilir. Dil ağır ve külfetliyken içeriği de daha ziyade şahsi konular teşkil eder. Bu hikayeler mekan olarak Anadolu'nun söz konusu edildiği hikayelerdir.

TÜRK EDEBİYATININ DİPLOMAT YAZARLARI