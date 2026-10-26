İnsan kendi erdeminden zehirlenir

1 /5 Ucb nedir ve nasıl zehirler?















➡ İyilik, dışarıdan bakıldığında ruhu arındıran berrak bir su gibi görünür. İnsan doğru olanı yaptıkça, ahlaki kurallara uydukça ve zaaflarına gem vurdukça hafiflediğini hisseder. Ancak bu berrak suyun içine düşen görünmez bir kibir damlası, onu yavaş yavaş ruhu çürüten sinsi bir zehre dönüştürebilir. İnsanın kendi doğrusundan, kendi ahlakından ve dindarlığından zehirlenmesi, kötülüğün pençesine düşmesinden çok daha tehlikeli ve sessiz bir yıkımdır.

➡ Geleneğimizde bu gizli zehirlenmenin çok isabetli bir adı vardır: Ucb. İbn Ataullah el-İskenderî'nin ünlü eseri Hikem-i Ataiyye'nin ilk hikmeti, insanın gizli egosuyla yüzleşmesini sağlayan derin bir tespittir: "Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması, amele güvenmenin alâmetlerindendir." İlk bakışta bir müminin günah işlediğinde üzülmesi ve ümidinin sarsılması fıtri görünebilir. Ancak hakikat terazisinde bu hal, son derece tehlikeli bir manevi hastalığın, yani ucb ve amele bel bağlamanın en açık işaretidir. Ucb; kulun işlediği ibadetleri, hayırları ve taatleri bizzat kendinden bilmesi, ameline değer verip onunla övünmesi ve kendini manen güvende hissetmesidir.

➡ İnsan, yaratılışı gereği kendi ameline, havl ve kuvvetine güvenip nefsine pay çıkarma eğilimindedir. Oysa bir hata veya günah anında kulun Allah'ın rahmetinden ümidinin kırılması, aslında onun daha önce Allah'ın sonsuz lütfuna değil, kendi kusursuz sandığı amellerine güvendiğini ele verir. Bu sebeple büyük ârifler, ameldeki ucb ve kibri mâsiyetten (günahtan) çok daha tehlikeli görmüşlerdir.