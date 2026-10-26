İnsan kendi erdeminden zehirlenir
İnsanlar bir günah işlediklerinde düştükleri derin umutsuzluğu genellikle takvalarına bağlarlar. Oysa bu durum çoğu zaman kılık değiştirmiş gizli bir kibrin, İslami literatürdeki adıyla ucb hastalığının kendisidir. Ucb; insanın kendi yaptığı ibadetleri beğenmesi, kulluğunu yeterli görmesi ve manevi kurtuluşunu kendi eylemlerine bağlamasıdır. Yüzyıllar öncesine ait bu manevi zaaf, günümüz insanının "kusursuz bir dindarlık profili çizme" takıntısıyla birebir örtüşüyor. İbn Ataullah el-İskenderi'nin "Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması, amele güvenmenin alâmetlerindendir" tespit ve ikazı da bahsettiğimiz ucb hastalığına ayna tutuyor.
➡ İyilik, dışarıdan bakıldığında ruhu arındıran berrak bir su gibi görünür. İnsan doğru olanı yaptıkça, ahlaki kurallara uydukça ve zaaflarına gem vurdukça hafiflediğini hisseder. Ancak bu berrak suyun içine düşen görünmez bir kibir damlası, onu yavaş yavaş ruhu çürüten sinsi bir zehre dönüştürebilir. İnsanın kendi doğrusundan, kendi ahlakından ve dindarlığından zehirlenmesi, kötülüğün pençesine düşmesinden çok daha tehlikeli ve sessiz bir yıkımdır.
➡ Geleneğimizde bu gizli zehirlenmenin çok isabetli bir adı vardır: Ucb. İbn Ataullah el-İskenderî'nin ünlü eseri Hikem-i Ataiyye'nin ilk hikmeti, insanın gizli egosuyla yüzleşmesini sağlayan derin bir tespittir: "Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması, amele güvenmenin alâmetlerindendir." İlk bakışta bir müminin günah işlediğinde üzülmesi ve ümidinin sarsılması fıtri görünebilir. Ancak hakikat terazisinde bu hal, son derece tehlikeli bir manevi hastalığın, yani ucb ve amele bel bağlamanın en açık işaretidir. Ucb; kulun işlediği ibadetleri, hayırları ve taatleri bizzat kendinden bilmesi, ameline değer verip onunla övünmesi ve kendini manen güvende hissetmesidir.
➡ İnsan, yaratılışı gereği kendi ameline, havl ve kuvvetine güvenip nefsine pay çıkarma eğilimindedir. Oysa bir hata veya günah anında kulun Allah'ın rahmetinden ümidinin kırılması, aslında onun daha önce Allah'ın sonsuz lütfuna değil, kendi kusursuz sandığı amellerine güvendiğini ele verir. Bu sebeple büyük ârifler, ameldeki ucb ve kibri mâsiyetten (günahtan) çok daha tehlikeli görmüşlerdir.
➡ Peki insan neden böylesine derin bir umutsuzluğa kapılır? Çünkü o güne kadar Allah ile kurduğu ilişkiyi şefkat ve teslimiyet üzerine değil, bir tüccar gibi kendi amellerinin eksiksizliği üzerine inşa etmiştir. Manevi kurtuluşunu kendi çabasıyla adeta "satın aldığına" inanan kişi, elindeki sermaye kirlendiğinde tamamen iflas ettiğini sanır. Oysa İslam ahlakında kalbi ayakta tutan o ince terazi, "havf ve reca" yani korku ile ümit arasında durmaktır. İnsan elbette doğru yaşamak için elinden gelen tüm gayreti göstermelidir; ancak sonucundaki nimetlerin merhameti büyük Allah Teala'dan geldiğinin farkında olmalıdır. Havf (korku), insanı kendi kusursuzluğuna inanmaktan ve ucb zehrinden korurken; reca (ümit), tökezlediğinde onu düştüğü yerden kaldıracak ilahi şefkatin, kendi günahından çok daha büyük olduğunu hatırlatır. Sadece kendi ameline güvenen insan hata yaptığında paramparça olur; merhamete sığınan insan ise kırıklarını toplayıp yola çok daha mütevazı bir kalple devam eder.
➡ İbadetlerine, erdemlerine ve güzel amellerine güvenenler, İskenderî'nin hikmetini şerh eden ariflerin de belirttiği gibi, temelde iki farklı kılığa bürünerek bu yanılgıya düşerler. Bir kısmı, yaptığı iyilikleri cenneti satın alacak veya ilahi azaptan kurtaracak bir "bilet" olarak görür. Diğer bir kısım ise daha ince bir kibre kapılarak; ibadetleri sayesinde manevi sırlar elde edeceğini, keşiflere ulaşacağını sanır. Oysa hakikat erlerince her iki tutum da kusurludur. Çünkü her ikisinin de merkezinde nefs, yani "Ben" vardır. "Ben ibadet ettim", "Ben başardım", "Ben hak ettim..." Eylemi kendine nispet etmek, insanın kendi iradesini dev aynasında görmesidir.
➡ Gerçek bilgeler ve büyük ârifler ise kendilerinde güvenilecek bir güç, övünülecek bir amel görmezler. Onlar; iyiliğin de, varlığın da, başarılan her erdemin de asıl sahibinin kendileri değil, Allah Teala olduğunu bilirler. Sermayenin kendilerine ait olmadığını çok iyi bildikleri için, bir kabahat işlediklerinde Allah'ın merhametinden umut kesmezler; dağlar kadar ibadet ettiklerinde ise O'nun yüceliği karşısındaki huşu ve haşyetlerini yitirmezler. Havf ve recâyı (korku ve ümidi) iki kanat yaparak hakikate uçarlar.
➡ Gazzâlî, İhyâ'u Ulûmiddîn adlı eserinde ucb hastalığını, ruhu sessizce helake sürükleyen en büyük felaketlerden (mühlikât) biri sayar. Ona göre ucb, kalbin körleşmesidir. Kendi ahlakına ve ibadetine hayran olan kişi, o ibadeti yapabilme gücünü, iradesini ve o iyiliğe meyledebilme nasibini kendisine vereni unutur. Başarıyı tamamen kendi cebinden bilir.
➡ Kulun cüz-i iradesi yalnızca bir sarf vasıtasıdır; amelin yaratılmasında kulun müstakil bir kudreti yoktur.
➡ Güzel sözler O'na yükselir, o sözleri de güzel ameller yükseltir" (Fâtır, 10) ayetini şerh eden ârifler, amelin Allaha yükselebilmesi için kulun o amele değer vermemesi, onu unutup görmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Kişi ameline itibar edip güvendiği an ucbun hücumuna uğrar ve "Dünyayı da ahireti de kaybeder" (Hac, 11).
Ruhu içten içe çürüten kendi ameline güvenme hastalığının şifası nedir?
➡ Aidiyeti doğru kurmaktır. Hz. Yusuf'un (a.s) o büyük imtihanların ardından sarf ettiği, Yusuf Suresi 53. ayette geçen "Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, rabbimin acıyıp koruması dışında, daima kötülüğü emreder; şüphesiz rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir." teslimiyeti, bu şifanın tam kalbidir. İnsan, nefsinin zayıflığını idrak ettiğinde kendini zehirlenmekten kurtulur.
➡ Kulun vazifesi ameli terk etmek değil; ameli şeriat ve edebine uygun şekilde işleyip, ardından onu derhal unutarak Allah'ın lütuf ve keremine sığınmaktır. Zira İbn Atâullah'ın ifade ettiği gibi insan, Cenab-ı Hakk'ın hilmine günah işlediği vakitten çok, itaat ve ibadet ettiği vakit muhtaçtır. İbadete güvenmek nefsin karanlığı; yalnızca Allah'ın fazlına itimat etmek ise tevhid sırrına ermiş âriflerin aydınlığıdır. Kul iyilik yaptığında, ibadet ettiğinde veya bir erdem sergilediğinde kalbine şu hakikati söylemelidir: "Bunu ben başarmadım; bu, bana lütfedilen bir inayettir. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir."