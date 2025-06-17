Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yavaşlamayacağını söyledi

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" belirterek, Beyaz Saray Durum Odası'ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Donald Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı" diyerek, Tahran'dan tahliyeler konusunda "insanların güvende olmasını" istediğini belirtti.

Başkan Trump, ayrıca Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey görmedim." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeye "çok yakın" olduğunu vurguladı.

Hava sahası kapalıyken ABD'lilerin bölgeden ayrılmasına dair çalışıldığını aktaran Trump, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Trump, ABD tarafından Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer birkaç kişinin G7 liderleriyle görüşmek için geride kaldığını vurgulayarak, G7 bildirisini henüz görmediğini ancak "bazı şeyleri söylemeleri için onlara yetki verdiğini" dile getirdi.

- Witkoff ya da Vance İran'la görüşmeye gidebilir

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ı, İran'la görüşmeye gönderme konusunda ise "Olabilir" yanıtını veren Trump, "(Ancak bu) Geri döndüğümde ne olacağına bağlı." sözlerini sarf etti.

İran'ın "ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiği" değerlendirmesinde bulunan Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğini söyledi.

ABD'nin dahil olmasının İran'ın nükleer programını yok edip etmeyeceği sorulduğunda ise Trump, söz konusu nükleer programın bundan çok önce yok olmasını umduğunu kaydetti.

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