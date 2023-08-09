Engelsiz Filmler Festivalinde Kısa Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre festival bu yıl 20-26 Ekim'de Ankara, 4-5 Kasım'da Eskişehir'de düzenlenecek.

Festivale 23 ülkeden 121 kısa film başvurusu yapıldı, 14 kısa film finale kaldı.

Finalde Selen Örcan'ın "Herkesin Yapabileceği Bir Şey", Demir Özcan'ın "İstanbul İstanbul" ve Burak Oğuz Saguner'in "Salça" isimli eserleriyle İspanya'dan Tatiana Skorlupkina'nın "Bo ve Çöplük", Japonya'dan Nobuyuki Morikawa'nın "Doğum Günü", Avusturya'dan Matteo Sanders'ın "Dorukta", Fransa'dan Victor Guilbaud'nun "Elveda Gaston", İran'dan Afsaneh Aghanezhad ve Vali Bagheri'nin "Hiç Doğmamış Çocuğa", İsviçre'den Dorentina Imeri'nin "Kız Kardeş", Tunus'tan Slouli Houcem'in "Koşullu Tutku", İran'dan Negah Sohrabi'nin "Öteki", İran'dan Alireza Kazemipour'un "Saç Kırıkları", İsrail'den Yotam Knispel'in "Sevginin Bir Faydası Yok" ve Rusya'dan Jana Nedzvetskaya'nın "Uyuyan Güzel" filmleri yarışacak.

Kısa Film Yarışmasının ana jürisi, finale kalan filmler arasından "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini, izleyiciler ise "Seyirci Özel Ödülü"nü belirleyecek.

Yarışmada, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo 500'er dolar, En İyi Film ise 1000 dolar ile ödüllendirilecek.