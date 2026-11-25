Colorado Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde yürütülen çığır açan bir bilimsel çalışma, modern yaşamın en büyük sağlık sorunlarından biri olan kan şekeri dengesizliği için pratik bir çözüm ortaya koydu. Fazla kilolu veya obez, günde 6 saatten fazla oturarak çalışan 18-45 yaş arası 30 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen 6 haftalık detaylı araştırma, gün boyunca düzenli aralıklarla yapılan kısa yürüyüşlerin, aynı süredeki egzersizin tek seferde yapılmasına kıyasla kan şekeri regülasyonunda çok daha etkili olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.

Araştırma kapsamında katılımcılar iki farklı gruba ayrılarak haftada 5 gün, günde toplam 45 dakika tempolu yürüyüş programına dahil edildi. İlk grup egzersizi tek seferde tamamlarken, ikinci grup her saat başı yaklaşık 5 dakikalık kısa yürüyüş molaları vererek aynı süreyi tamamladı. Laboratuvar testleri ve sürekli glikoz izleme cihazlarıyla takip edilen katılımcıların kan şekeri değerleri, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kısa yürüyüş yapan grubun kan şekeri seviyelerinin hedeflenen desilitre başına 70-140 miligram aralığında kaldığı süre belirgin şekilde artarken, glikoz seviyelerindeki zararlı dalgalanmalar önemli ölçüde azaldı ve vücudun kandaki glikozu işleme kapasitesi kayda değer şekilde iyileşti.

George Washington Üniversitesi'nden Dr. Leana Wen, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken uzun süre oturmanın kasları hareketsiz bırakarak metabolik süreçleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayağa kalkıp yürümenin kasları aktive ettiğini, kan dolaşımını hızlandırarak glikozun kas dokusuna ulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Wen, gün boyunca tekrarlanan yürüyüş molalarının kasların glikoz alımını sık aralıklarla uyararak kan şekeri seviyelerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Ayrıca kısa yürüyüşlerin yağ dokusunun insüline verdiği tepkiyi ve karaciğerin glikoz salınımını da olumlu yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Wen, kronik hastalığı bulunan kişilerin araştırmaya dahil edilmediğini, bu nedenle sonuçların kalp hastalığı, diyabet veya diğer kronik rahatsızlıkları olan kişilere doğrudan uygulanamayacağını vurguladı. Obesity dergisinde yayımlanan araştırma, ofis çalışanları ve sedanter yaşam süren bireyler için hayat değiştirecek pratik bir çözüm sunuyor.

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