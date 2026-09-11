Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Washington'dan yaptığı açıklamayla küresel halk sağlığı gündeminde çığır açan bir rapor yayımladı. 2000-2026 yılları arasındaki çeyrek asırlık bilimsel araştırmaları derleyen bu kapsamlı çalışma, tütün kullanımının kadın ve erkek üreme sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini binlerce bilimsel veriyle belgeleyen ilk uluslararası rapor olma özelliği taşıyor. "Tütün kullanmak, bebek sahibi olma şansınızı azaltıyor olabilir" başlığıyla dikkat çeken rapor, insan hayatının herhangi bir döneminde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının kısırlığa neden olabileceğini kesin bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Hem aktif hem de pasif sigara içiciliğinin doğurganlık üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı şekilde inceleyen araştırma, milyonlarca çifti yakından ilgilendiren kritik bulgular sunuyor.

Raporda yer alan çarpıcı istatistikler, tütün kullanımının üreme sağlığı üzerindeki tahribatın boyutlarını gözler önüne seriyor. Tütün kullanan kadınların kısırlık riski, kullanmayanlara kıyasla yüzde 40 oranında daha yüksek çıkıyor. Bu oran, üreme sağlığı açısından son derece ciddi ve göz ardı edilemeyecek bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Daha da endişe verici olan bulgu ise pasif içiciliğin de doğurganlığı olumsuz etkileyebilmesi ve bu riskin sigara içmeyen ancak içicilerle aynı ortamı paylaşan kişileri de kapsaması. Erkeklerde ise tütün kullanımının cinsel işlevlerde ciddi problemlere yol açabildiği, sperm kalitesini düşürdüğü, sperm hareketliliğini azalttığı ve tüp bebek, IVF gibi kısırlık tedavilerinin başarı oranını önemli ölçüde düşürdüğü tespit edildi.

DSÖ'nün raporu, geleneksel sigaranın ötesinde elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri, dumansız tütün, nargile ve diğer alternatif tütün ürünlerinin insan sağlığı ve özellikle üreme sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle genç nüfus arasında yaygınlaşan bu ürünlerin de benzer riskler taşıyabileceği konusunda bilim dünyasını uyarıyor. Uzmanlar, bu yeni nesil tütün ürünlerinin "daha az zararlı" algısının yanıltıcı olabileceğini ve kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Ancak rapor aynı zamanda umut verici ve motivasyon artırıcı bulgular da içeriyor. Sigarayı bırakmanın, tütünün neden olduğu zararların azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Geçmişte sigara kullanmış ancak bırakan kadınların kısırlık riskinin, halen sigara içmeye devam edenlere kıyasla yüzde 25 daha düşük olduğu belirlendi. Bu veri, tütün bağımlılığından kurtulmanın hiçbir zaman geç olmadığını ve üreme sağlığı açısından önemli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor. DSÖ'nün bu kapsamlı araştırması, tütün kullanımının sadece akciğer kanseri, kalp hastalıkları gibi genel sağlık sorunları için değil, aynı zamanda üreme sağlığı ve gelecek nesillerin sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Organizasyon, tütün kontrolü politikalarının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere yönelik özel danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunuyor.

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