Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Şahin, okul reddi konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu. Özellikle okula başlangıç ve ortaokula geçiş dönemlerinde daha belirgin hale gelen okul reddinin, tek bir nedene bağlanamayacağını vurgulayan Şahin, çocukların okula gitmek istememesinin altında akran zorbalığından performans kaygısına, travmadan ebeveynin kendi kaygı bozukluğuna kadar çok farklı nedenlerin bulunabileceğini ifade etti. Bu süreçlerin çocuklar ve aileler açısından heyecan verici olduğu kadar zorlayıcı da olabildiğini belirten uzman, ailelerin konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini söyledi.

Okul reddinin en önemli nedenlerinden birinin ayrılık anksiyetesi bozukluğu olduğunu belirten Dr. Şahin, yapılan bilimsel çalışmalarda okul reddi yaşayan çocukların önemli bir bölümünde bu bozukluğa rastlandığını aktardı. Çocuğun bakım vereninden ayrılmakta güçlük çekmesi ve ayrılık sırasında yoğun kaygı yaşamasının okula gitmeyi zorlaştırabildiğini anlatan Şahin, benzer durumun annelerde de görülebildiğine dikkat çekti. Bazı çocukların okula gitme saati yaklaştığında karın ağrısı, mide bulantısı, öfke ve ağlama gibi fiziksel ve duygusal belirtiler gösterebildiğini açıklayan uzman, okula götürülen bazı çocukların ise okulda uzun süre kalamadığını, annesinin yanında bulunmasını istediğini veya ebeveynin sınıfta ya da okul bahçesinde beklemesini talep ettiğini ifade etti.

Ailelerin öncelikle çocuklarıyla konuşması ve yaşadıkları kaygının kaynağını anlamaya çalışması gerektiğini vurgulayan Dr. Şahin, okul reddinin psikiyatrik açıdan önemsenmesi gereken ciddi bir durum olduğunu belirtti. "Çocuk okula gitmiyor, buna müsaade edelim veya okulu bırakalım gibi durumlar kabul edilebilir değil. Öncelikle çocuğu anlamamız gerekiyor" diyen Şahin, ailelerin hem çocuğa hem de okulla ilgili etkenlere dikkat etmesi gerektiğine işaret etti. Çocuğun davranışının altında yatan nedenlerin belirlenmesinin önemine dikkati çeken uzman, sorunun çözülememesi halinde ailelerin mutlaka bir çocuk psikiyatristi veya çocuk ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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