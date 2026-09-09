Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken uzmanlar, okul çağı çocuklarında boy ve kilo takibinin düzenli yapılmasının hayati önem taşıdığı konusunda aileleri uyarıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Fatih Gürbüz ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Metin Yiğit, çocukların büyüme ve gelişiminin sadece anlık ölçümlerle değil, zaman içindeki değişim takip edilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Okul çağı, çocukların fiziksel gelişiminin en kritik dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor ve bu dönemde yapılacak düzenli takipler, olası sağlık sorunlarının erken teşhisinde belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlar, ergenlik öncesi okul çağındaki çocuklarda yıllık uzama hızının en az 5-6 santimetre olması gerektiğini belirterek, ailelerin 3-6 aylık aralıklarla mutlaka boy-kilo kontrolü yaptırması gerektiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Gürbüz, anne ve babanın kısa boylu olmasının çocuğun da kısa kalacağı anlamına gelmediğini, bu durumun büyüme geriliğini göz ardı etmek için gerekçe olamayacağını özellikle vurguluyor. Çocuğun uzun süre aynı kıyafetleri giymesi, ayakkabı numarasının değişmemesi, küçük kardeşiyle arasındaki boy farkının kapanması veya sınıf arkadaşlarıyla boy farkının açılması gibi günlük yaşam işaretlerinin dikkate alınması gerekiyor. Büyüme geriliğinin altında beslenme yetersizliği, tiroit hastalıkları, çölyak, büyüme hormonu eksikliği ve kronik hastalıklar gibi farklı nedenler yatabiliyor.

Okul döneminde sağlıklı beslenme kadar uyku düzeni ve fiziksel aktivite de büyüme için kritik faktörler arasında yer alıyor. Doç. Dr. Yiğit, okul beslenmesinde serbest şeker içeriği yüksek ürünlerden, hazır meyve sularından, kolalardan ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Çocukların kahvaltı yaparak okula gitmesinin hem akademik başarı hem de fiziksel gelişim açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Beslenme çantası hazırlanırken çocuğun kendi el ölçüleri kullanılarak dengeli porsiyonlar oluşturulabiliyor: bir avuç içi kadar protein, el ayası kadar tam tahıllı ekmek, bir avuç kuru yemiş ve yumruk büyüklüğünde meyve ideal bir öğün oluşturuyor. Uzmanlar, okullar açılmadan önce mutlaka hekime başvurularak boy-kilo takibi, ölçümler ve ergenlik muayenelerinin yaptırılmasını, erken yatma alışkanlığının kazandırılmasını ve her çocuğun en az bir spor dalıyla uğraşmasını öneriyor.

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