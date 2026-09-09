Bebeklerin kafa şekli gelişimi, ebeveynlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Burak Orhan Boran, bebeklerin kafatasının ilk aylarda oldukça esnek bir yapıya sahip olduğunu ve uzun süre aynı pozisyonda sırtüstü yatırılmanın kafa şeklinde düzleşmeye yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, özellikle ilerleyici ve belirgin kafa şekil bozukluklarında erken değerlendirmenin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Bebeklerin kafa yapısı, tıpkı vücudun diğer bölümleri gibi büyük ölçüde genetik özelliklerden etkileniyor. Anne ve babanın kafa yapısı, bebeğin kafa şeklinde belirleyici olabiliyor ancak bazı durumlarda kafa şekli bozukluğu yalnızca genetik özelliklerle açıklanamıyor. Doç. Dr. Boran, bebeklerin kafatasını oluşturan kemikler arasında 'sütür' adı verilen birleşim bölgelerinin bulunduğunu ve bu yapıların bebeğin beyni büyürken kafatasının da büyümesine olanak sağladığını açıklıyor. Normal gelişim sürecinde bu bölgeler zaman içinde kapanırken, birinin normalden önce kapanması durumunda kranyosinostoz adı verilen durum ortaya çıkabiliyor. Bu durumda o bölgede kafatasının büyümesi kısıtlanırken diğer bölgelerde büyüme devam ediyor ve bebeğin kafa şekli zaman içinde belirgin biçimde bozulabiliyor.

Kranyosinostoz her vakada beyin gelişimini olumsuz etkilemese de bazı durumlarda kafa içinde basınç artışı ve nörolojik problemlere yol açabiliyor. Erken tanı, uygun tedavinin planlanması açısından kritik rol oynarken, tedavi hastalığın tipine, bebeğin yaşına ve erken kapanan kafatası birleşme hattına göre değişebiliyor. Uzmanlar, söz konusu durumun önemli bir bölümünün genellikle daha basit nedenlerle ortaya çıkan pozisyonel kafa şekil bozuklukları nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Bebeğin uzun süre aynı pozisyonda yatması kafatasının arka bölümünde düzleşmeye neden olabiliyor. Pozisyona bağlı kafa şekil bozukluklarını önlemek için bebeğin güvenli uyku kurallarına uygun şekilde sırtüstü yatırılması sürdürülürken başının baktığı yön değiştirilebiliyor. Ebeveynlerin bebeğin kafa şeklinde belirgin değişiklik, bir tarafta düzleşme veya endişelendiren farklılık gözlemlemesi durumunda çocuk beyin ve sinir cerrahisi konusunda deneyimli bir uzmana başvurması öneriliyor.

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