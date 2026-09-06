Medipol Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Gök, günlük yaşamda sonradan ortaya çıkan nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik ve açıklanamayan hızlı kilo artışının kalp yetersizliği açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Toplumda sık rastlanan bu belirtilerin, günlük yaşamın olağan bir parçası veya yaşlanmanın doğal sonucu gibi algılanabildiğini aktaran Prof. Dr. Gök, kalp yetersizliğinin yalnızca kalbin kanı pompalama gücünün azalması anlamına gelmediğini vurguladı. Kalbin gevşeme fonksiyonundaki bozuklukların da bu tabloya yol açabildiğini belirten uzman, özellikle günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı ve çabuk yorulmanın önemli belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Kalp yetersizliğinde şikayetlerin yalnızca gündüz ortaya çıkmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gök, gece yaşanan nefes darlığının da önemli bir uyarı işareti olduğunu ifade etti. Daha önce tek yastıkla rahat uyuyan bir kişinin zaman içerisinde iki veya daha fazla yastığa ihtiyaç duyması ya da gece nefes darlığı nedeniyle uyanmasının kalp yetersizliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini anlatan uzman, vücutta sıvı birikmesine bağlı olarak özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik gelişebildiğini belirtti. Daha önce rahat kullanılan ayakkabıların ayağa dar gelmesinin de göz ardı edilmemesi gereken belirtilerden biri olduğunu vurgulayan Gök, beslenme düzeninde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kısa sürede belirgin kilo artışı yaşanmasının da vücutta sıvı birikimine işaret edebileceğini kaydetti.

Kalp yetersizliğinin yalnızca daha önce geçirilmiş bir kalp krizinin sonucu olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gök, yüksek tansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalp kapak hastalıklarının da kalp yetersizliğine neden olabileceğini vurguladı. Obezitenin de kalp yetersizliği gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu kaydeden uzman, kalp yetersizliğinin altında yatan nedenin belirlenmesinin tedavinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Çarpıntı, baş dönmesi ve bayılmanın daha nadir görülen belirtiler arasında yer aldığını aktaran Gök, bu şikayetlerin ortaya çıkması halinde altta yatan ritim bozukluklarının araştırılması gerektiğini ifade etti. Kalp yetersizliği geliştikten sonra uygulanan tedavilerle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiğini ve hastaneye yatışların azaltılabildiğini belirten uzman, belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin büyük önem taşıdığını, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikayetlerin yalnızca yaşa bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.