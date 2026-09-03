Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ailelere önemli bir uyarıda bulundu. Çocukların rutin göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çeliker, çocukların bazı görme sorunlarını fark edemeyebildiğine dikkat çekti. Okul başlamadan yapılacak göz kontrollerinin, sorunların erken dönemde belirlenmesine katkı sağlayabileceğini belirten uzman, özellikle okul döneminde görme fonksiyonlarının hem ders başarısı hem de günlük yaşam açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların görmelerindeki farklılığı her zaman dile getiremeyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çeliker, önemli bir noktaya dikkat çekti: "Çocuk, kendisinin nasıl görmesi gerektiğini bilmediği için görmesindeki bir problemi normal kabul edebilir. Özellikle bir göz diğerinden daha az görüyorsa çocuk bunu fark etmeyebilir." Bu durum zamanında saptanmadığında göz tembelliğine yol açabilir. Şaşılık ve iki göz arasında belirgin numara farkı da erken dönemde değerlendirilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Ailelerin yalnızca çocuk bir şikayet söylediğinde değil, düzenli göz kontrolleri konusunda da dikkatli olması gerektiğini belirten Çeliker, okul hayatıyla birlikte tahtaya bakma, kitap okuma, yazı yazma ve yakın mesafede çalışma sürelerinin arttığını, bu nedenle görme problemlerinin bu dönemde daha fazla fark edilebildiğini kaydetti.

Okul çağındaki çocuklarda takip edilmesi gereken görme sorunlarından birinin de miyopi (uzağı görememe) olduğunu aktaran Çeliker, miyopun çocukluk döneminde ortaya çıkabileceğini ve zaman içerisinde ilerleyebildiğini belirtti. Özellikle büyüme çağında düzenli göz kontrolünün önemine işaret eden uzman, "Miyopi yalnızca gözlük numarasının değişmesi olarak değerlendirilmemeli. Özellikle erken yaşta başlayan miyopide ilerleme hızının takip edilmesi gerekir. Günümüzde uygun çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik farklı yöntemler de bulunuyor" dedi. Düzenli kontrollerin hem görme kusurundaki değişikliklerin zamanında fark edilmesini hem de gerekli durumlarda uygun yaklaşımın belirlenmesini sağladığını vurgulayan Çeliker, ailelere okul dönemi öncesinde çocuklarının göz sağlığını da rutin sağlık kontrollerinin bir parçası olarak değerlendirmeleri önerisinde bulundu. "Çocuğun herhangi bir yakınmasının olmaması gözünde bir problem bulunmadığı anlamına gelmeyebilir. Okul başlamadan yapılacak rutin bir göz muayenesi, hem mevcut görme durumunun değerlendirilmesi hem de ilerleyen dönemde oluşabilecek değişikliklerin karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir" değerlendirmesinde bulunan Çeliker, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını da sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.