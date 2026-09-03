Çocuklarda konuşma ve dil gelişimi, ailelerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, konuşma gecikmesi yaşayan çocukların değerlendirilmesinde sadece kelime sayısına bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Uzman, çocuğun genel iletişim becerileri, sosyal gelişimi, göz teması kurma yeteneği ve jestlerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtiyor. Her çocuğun gelişim hızının farklı olabileceğini, ancak bazı belirtilerin daha ciddi problemlere işaret edebileceğini ifade eden İçağasıoğlu, ailelerin endişelerini göz ardı etmemesi gerektiğini söylüyor.

Konuşma gecikmesi olan çocuklarda dikkat edilmesi gereken önemli belirtiler arasında göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaretlerle anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olması yer alıyor. Prof. Dr. İçağasıoğlu, çocukların dil gelişimini sadece kelimeleri ezberleyerek değil, oyun oynayarak, akranlarıyla etkileşim kurarak ve sosyalleşerek sağladığını açıklıyor. Ailelerin çocuklarına kitap okuması, birlikte oyun oynaması ve kaliteli zaman geçirmesinin dil gelişimini desteklediğini vurgulayan uzman, ekran maruziyetinin de mutlaka sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Çocuğun oturması, yürümesi, istediği şeyi işaret ederek anlatması veya yetişkinin elinden tutarak istediği yere götürmesi gibi davranışların da değerlendirmeye dahil edilmesi önem taşıyor.

Dil ve konuşma gelişiminin ilk aylardan itibaren takip edilebileceğini belirten İçağasıoğlu, 1 yaş civarında anlamlı 1-2 kelime, 2 yaş civarında ise kelime sayısının artması ve iki kelimelik cümleler kurulmasının beklendiğini ifade ediyor. Her çocuğun gelişim hızının farklı olabileceğini, geç konuşmanın her zaman ciddi bir problemin varlığını göstermediğini söyleyen uzman, erken tanının tedavinin başarısını artırdığını vurguluyor. Ailelerin çocuklarındaki gelişimsel farklılıkları zamanında fark etmesi ve gerektiğinde çocuk nörolojisi uzmanından destek alması, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi ve müdahale edilmesi açısından kritik önem taşıyor. Konuşma gecikmesi yaşayan her çocuğun çok yönlü ve detaylı bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekiyor.

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