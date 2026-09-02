Lösemi tedavisinde hayat kurtaran kök hücre bağışı konusunda toplumda yaygın yanlış bilgiler, gönüllü bağışçı adaylarının kararını olumsuz etkiliyor. Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİNSENDER) ve uzman hekimlerin yaptığı açıklamalarda, kök hücre bağışının ameliyat gerektiren, ağrılı ve riskli bir işlem olduğu yönündeki algının gerçeği yansıtmadığı vurgulanıyor. Hematolog Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, "Kök hücre bağışının ameliyat gerektiren, çok ağrılı ve acılı bir süreç olduğu düşüncesi yanlıştır. Kök hücre bağışında verilen küçük bir karar, başka bir insan için yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyebilir" açıklamasını yaparak, konuya ilişkin yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, kök hücre bağışının mutlaka omurilikten ve çok ağrılı bir işlemle yapıldığına dair yaygın inanışın bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini açıklıyor. Prof. Dr. Tekgündüz, bazı durumlarda kemik iliğinden toplama yöntemi tercih edilebilse de hangi yöntemin kullanılacağının tıbbi gerekliliğe göre belirlendiğini ve bağışçının güvenliğinin her zaman ön planda tutulduğunu vurguluyor. Hematolog Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı ise löseminin yalnızca çocuklarda görülen bir hastalık olmadığını, erişkinlerde ve ileri yaşlarda da görülebildiğini belirterek, hastalığın mutlaka umutsuz bir tablo anlamına gelmediğini ifade ediyor. Son yıllarda hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler, hücresel tedaviler ve kök hücre nakli alanındaki gelişmeler sayesinde, geçmişte tedavisi oldukça güç olan bazı lösemi türlerinde bile çok başarılı sonuçlar elde edildiği bilgisi paylaşılıyor.

BİNSENDER Başkanı Çiğdem Kuzucu, bilgisizliğin korkuyu, korkunun ise çekimserliği büyüttüğüne dikkat çekerek 18-35 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyor. Dernek, lösemi ve kök hücre bağışı konusunda toplumda yerleşen yanlış bilgiler, korkular ve ön yargılara dikkati çekmek amacıyla "Bir Silgi Bir Umut" projesi hazırladı. Kuzucu, projenin sahada karşılaştıkları ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "Lösemiye ve hematolojik hastalıklara ilişkin doğru bilgiyi yaygınlaştırmak, yetişkin hastaları daha görünür kılmak ve kök hücre bağışçılığında bilinçli gönüllülük anlayışını güçlendirmek istiyoruz. Bizim için bu silgi, yanlış bilgiyi silip yerine doğru bilgiyi, korkunun yerine cesareti, kayıtsızlığın yerine dayanışmayı yazmanın sembolü" açıklamasını yapıyor.

TÜRKÖK'te 2024'te 107 bin 214 yeni kök hücre bağışçı adayı kaydedilirken, Haziran 2026 itibarıyla aktif bağışçı sayısı 1 milyon 231 bini aştı. Bugüne kadar 36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi gerçekleşti ve 8 bin 500 kişiden kök hücre toplandı. Kuzucu, kök hücre bağışçısı adayı olmanın çok değerli bir gönüllülük olduğunu vurgulayarak, bir bağışçı adayının hasta için uygun verici olarak belirlendikten ve hasta nakil hazırlığına başladıktan sonra süreçten vazgeçmesinin hayati sonuçlar doğurabileceğini, bu nedenle gönüllülüğün başında doğru bilgiyle ve bu sorumluluğun farkında olarak karar verilmesinin çok önemli olduğunu ifade ediyor. "İnsan neyle karşılaşacağını doğru bildiğinde, kararını da çok daha bilinçli verebiliyor" diyen Kuzucu, bilgilendirme çalışmalarının önemini bir kez daha vurguluyor.

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