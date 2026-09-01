Çene ekleminden gelen sesler toplumda sıkça görülen bir durum olmakla birlikte, bu seslere ağrı, ağız açmada zorluk, çenenin hareket sırasında bir tarafa kayması veya kilitlenme gibi ciddi belirtiler eşlik ettiğinde derhal uzman değerlendirmesi gerektiğini belirten Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ercüment Önder, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ağız açılıp kapatılırken duyulan "klik" veya "çıt" seslerin genellikle eklem diskindeki hareket düzensizliklerinden kaynaklandığını açıklayan Prof. Dr. Önder, daha kaba ve sürtünme benzeri seslerin ise eklem yüzeylerindeki dejeneratif değişiklikleri gösterebileceğini ifade etti. Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının çene eklemi ve çiğneme kaslarına ciddi zarar verebileceğini vurgulayan uzman, bu alışkanlıkların zamanla kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda hastaları uyardı.

Çene eklemi rahatsızlıklarının tedavisinde bireyselleştirilmiş yaklaşımın kritik önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Önder, her hastanın cerrahi müdahale gerektirmediğini, tedavinin hastalığın nedeni ve aşamasına göre belirlendiğini açıkladı. Tedavinin başlangıç aşamasında konservatif yöntemlerin tercih edildiğini, hastanın günlük alışkanlıklarının düzenlenmesi ve eklem üzerindeki yükün azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Önder, ihtiyaç duyulan durumlarda ilaç tedavileri ve özel olarak hazırlanan gece plakları gibi koruyucu yöntemlerin devreye sokulduğunu belirtti. Gece diş sıkması sorunu yaşayan ve çiğneme kaslarında aşırı aktivite gözlenen hastalarda botulinum toksin enjeksiyonunun etkili bir tedavi seçeneği olarak kullanılabildiğini ifade eden uzman, bu uygulamanın özellikle yoğun diş sıkma nedeniyle kas yorgunluğu ve ağrı yaşayan seçilmiş hasta grubunda uygulandığını söyledi.

Doğru tedavi yönteminin belirlenmesinde kapsamlı klinik değerlendirmenin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Önder, hastanın detaylı muayenesinin ve gerektiğinde ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin kullanılmasının sorunun kaynağını tespit etmede hayati rol oynadığını belirtti. Her hastanın kendine özgü belirtiler gösterdiğini ve tedavi planının bu bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğini ifade eden Önder, çene eklemi problemlerinin erken tanı ve uygun tedavi ile büyük oranda kontrol altına alınabileceğini söyledi. Uzman, hastaların belirtilerini göz ardı etmemesi ve şikayetlerin artması durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini, düzenli dental kontrollerin de bu tür sorunların önlenmesinde önemli bir koruyucu faktör olduğunu sözlerine ekledi.

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