Prostat kanseri, erkeklerde görülen en yaygın kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken evrede genellikle hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebiliyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, bu durumun hastalığın erken teşhisini zorlaştırdığını ve erkeklerin şikayet oluşmasını beklemeden düzenli kontrollere gitmeleri gerektiğini vurguluyor. Hastalık başlangıç döneminde çoğu zaman sessiz seyrettiği için yalnızca idrar yakınmalarının ortaya çıkmasını bekleyerek doktora başvurmak tanının gecikmesine neden olabiliyor.

Prostat kanseri erken dönemde belirgin bir yakınmaya neden olmayabilir ve hastalar kendilerini tamamen sağlıklı hissedebilir. Ancak hastalık belirti vermeden de gelişebildiği için kişinin yaşı, aile öyküsü ve bireysel risk faktörleri dikkate alınarak kontrollerin planlanması büyük önem taşıyor. İdrar yapmaya başlamada güçlük, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, özellikle geceleri idrara kalkma ve mesanenin tam boşalmadığı hissi gibi yakınmalar prostatla ilgili çeşitli durumlarda görülebiliyor ancak bu belirtiler her zaman prostat kanseri anlamına gelmiyor. PSA testi prostat değerlendirmesinde önemli araçlardan biri olsa da PSA yüksekliği tek başına kanser tanısı koydurmuyor, iyi huylu prostat büyümesi, enfeksiyon veya farklı nedenlerle de görülebiliyor.

Ailesinde prostat kanseri bulunan erkeklerin kontroller konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle baba veya erkek kardeş gibi yakın akrabalarda prostat kanseri öyküsü bulunması risk değerlendirmesinde önem taşıyor. Uluslararası üroloji kılavuzları bu değerlendirmenin genel olarak 50 yaşından itibaren, babası veya erkek kardeşi 60 yaşından önce prostat kanseri tanısı almış erkeklerde ise 45 yaşından itibaren üroloji uzmanıyla birlikte planlanmasını öneriyor. Erken dönemde tespit edilen hastalarda tedavi seçenekleri hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve tümörün özelliklerine göre kişiye özel planlanıyor. Prostat kanserinde amaç hastalığı ileri evrede şikayet oluşturduğunda değil mümkünse henüz erken dönemde tespit edebilmektir.

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