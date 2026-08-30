İrfan Sofraları’ndan Altı Çizili Cümleler

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◼ "Bilmelisin ki güneş her nereye yönelirse yönelsin yüzü karanlıkla karşılaşmaz, aksine yöneldiği her şeyde nurlanır. Bu nur, yansımasının eşyaları aydınlattığı kendi yüzünün nurudur. Karanlık ise nur ile karşı karşıya gelemez, aksine her şeyde karşılaştığı yüzleri siyahlaştıran bir karanlık görür. Güneş kendine kıyasla bütün âlemin nurlu ve aydınlık olduğunu zanneder. Karanlık ise kendine kıyasla her şeyin kendi karanlığı olduğunu zanneder. Güneş, her şeyi olduğu hal üzere gören, Allah'ı bilen ve muvahhit olan mümin gibidir."

Niyazi-i Mısri