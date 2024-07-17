Lütfi Ömer Akad sinemasına bakış

SİNEMACILAR KUŞAĞI

◼ 1952-1963 yıllarını kapsayan Sinemacılar Kuşağı dönemi ile sinema, halkın günlük yaşamının bir parçası haline gelir. Sinema teorisyenlerine göre bu süreci başlatan film, 1952 yapımı Kanun Namına'dır. Böylece tiyatro kökenli yönetmenler tarafından oluşturulan tiyatroya benzer sinema kalıpları yıkılmış olur.

◼ Türk sineması kendine özgü bir dil edinir, film üretim ve gösterim ağı oluşturulur. Film üretimi ve tüketimi belirli bir sisteme bağlanır. Sinema artık salonları, yapım ve dağıtım şirketleri, çalışanlarıyla büyüyen bir sektör haline gelmeye başlar.

TÜRK SİNEMA TARİHİNİ BAŞLATAN FİLM